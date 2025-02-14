Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность мэра Барнаула. Видео

Новоизбранный глава города также произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за поддержку в голосовании

14 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность главы администрации Барнаула. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала заседания Барнаульской городской Думы.

Также новый глава города произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы:

"Я абсолютно уверен, что имею право говорить вам спасибо за ту большую работу, которую мы вместе с вами проделали. <...> Программу невозможно сформировать одному человеку. Программа главы – это, прежде всего, вы", – подчеркнул новоизбранный мэр Барнаула.

14 февраля депутаты Барнаульской городской Думы выбрали нового главу города на следующие пять лет. Победу одержал Вячеслав Франк: за него проголосовали 34 депутата. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата, а директора Алтайского института экономики Максима Трухина – ноль. Четыре народных избранника от голосования воздержались.

Таким образом, Вячеслав Франк стал мэром Барнаула второй раз: впервые его избрали 14 февраля 2020 года.