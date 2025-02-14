Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность мэра Барнаула. Видео
Новоизбранный глава города также произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за поддержку в голосовании
14 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность главы администрации Барнаула. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала заседания Барнаульской городской Думы.
Также новый глава города произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы:
"Я абсолютно уверен, что имею право говорить вам спасибо за ту большую работу, которую мы вместе с вами проделали. <...> Программу невозможно сформировать одному человеку. Программа главы – это, прежде всего, вы", – подчеркнул новоизбранный мэр Барнаула.
14 февраля депутаты Барнаульской городской Думы выбрали нового главу города на следующие пять лет. Победу одержал Вячеслав Франк: за него проголосовали 34 депутата. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата, а директора Алтайского института экономики Максима Трухина – ноль. Четыре народных избранника от голосования воздержались.
Таким образом, Вячеслав Франк стал мэром Барнаула второй раз: впервые его избрали 14 февраля 2020 года.
11:24:09 14-02-2025
Публично принял! Поздравляем. Терпения и сил вам, тов.Франк.
11:43:28 14-02-2025
Гость (11:24:09 14-02-2025) Публично принял! Поздравляем. Терпения и сил вам, тов.Франк.... Господин,так -то.
17:51:55 14-02-2025
Жора (11:43:28 14-02-2025) Господин,так -то.... вот потому так и живём, что у вас есть господа. тьфу..
11:29:22 14-02-2025
А что значат слова "Наша истина, наша правда..."? Правда она разве бывает наша или ваша? Она же одна.
Фотографы не могут убрать звук затворов фотоаппаратов? Они что на советские фотоаппараты "Смена" снимают?
13:59:29 14-02-2025
Russkiy (11:29:22 14-02-2025) А что значат слова "Наша истина, наша правда..."? Правда она... Они на зеркалки снимают. Это звук откидывающегося зеркала.
11:38:35 14-02-2025
Барнаульцы так рады, что даже не находят слов для комментариев.
12:00:23 14-02-2025
Гость (11:38:35 14-02-2025) Барнаульцы так рады, что даже не находят слов для комментари... научим.
22:28:45 14-02-2025
искренние поздравления и сил на новом сроке!