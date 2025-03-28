Глава Барнаула сообщил о подготовке города к 80-летию Великой Победы

Особое внимание будет уделено ветеранам и приведению в порядок памятных мест

28 марта 2025, 10:37, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул готовится к празднованию 80-летия Великой Победы, до которого остается меньше двух месяцев. Об этом глава города Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

"Особое внимание будет уделено ветеранам, приведению в порядок памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Районы краевой столицы и предпринимательское сообщество активно включились в эту работу. Тридцать предприятий взяли шефство над монументами и памятными знаками", – подчеркнул глава города.

Он также отметил, что сейчас работа всех органов власти и организаций ориентирована на поддержку военнослужащих и их семей. В частности, в администрации города работают контактная группа и комиссия по оказанию помощи семьям участников СВО, во всех районах открыты пункты приема помощи.