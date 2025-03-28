Вячеслав Франк выступит с ежегодным отчетом о работе администрации Барнаула

Глава краевой столицы представит итоги деятельности власти на заседании городской думы

28 марта 2025, 09:05, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк представит отчет о работе администрации города в 2024 году на заседании Барнаульской гордумы, которое началось 28 марта в 09:00.

Глава краевой столицы традиционно расскажет, какие социальные объекты построили в городе, какими темпами вводили жилье, сколько было благоустроено объектов и дворов, как развивается сфера культуры и спорта. Также градоначальник должен осветить вопросы экономического развития столицы Алтайского края.

В заседании примут участие не только депутаты Барнаульской гордумы, но и представители регионального парламента и правительства, а также общественники и предприниматели. При этом голосовать за или против принятия доклада будут только барнаульские депутаты.