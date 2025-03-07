Вячеслав Франк и депутаты БГД договорились найти деньги на благоустройство дворов

В 2025 году планируется благоустроить 15 дворов, до этого ежегодно в порядок приводили более 30 придомовых территорий

07 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Встреча Вячеслава Франка с депутатами БГД в мэрии Барнаула/ Фото: barnaul.org

Рассмотреть возможность дополнительного финансирования на благоустройство дворовых территорий поручит глава Барнаула Вячеслав Франк профильным комитетам администрации. С таким предложением к руководителю города обратились представители фракций в Барнаульской городской Думе на встрече 7 марта 2025 года. Также мэр обсудил с депутатами проблемы, волнующие жителей города, и планы работы партий.

"Уверен, депутаты городской думы поддержат это решение"

На встрече депутаты подняли тему благоустройства дворовых территорий. И предложили увеличить объем финансирования по этому направлению. Так, по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Барнауле каждый год приводили в порядок более 30 дворовых территорий. В 2025 году же планируется благоустроить только 15 дворов. Вячеслав Франк пообещал поручить профильным комитетам рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования по данному направлению.

"Уверен, депутаты городской думы поддержат это решение. Еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу. Уверен, наше конструктивное сотрудничество продолжится. Предлагаю подобные встречи сделать регулярными", – отметил Вячеслав Франк.

Он подчеркнул, что Барнаул успешно развивается за счет тесного взаимодействия администрации города и депутатского корпуса.

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Цель общая – улучшить Барнаул

7 марта на встрече с Вячеславом Франком присутствовали руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов, представитель фракции КПРФ Мария Корчагина, руководитель фракции "Новые люди" Никита Федюнин, руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Торычев.

Вячеслав Перерядов поблагодарил Франка за организацию встречи и указал, что депутаты и администрация города имеют одну цель – улучшить жизнь барнаульцев.

"Впереди нас ждут важные события, в которых депутаты фракции "Единая Россия" готовы принять самое активное участие – это и празднование 300-летия Барнаула, и реализация новых национальных проектов", – отметил Перерядов.

Он подчеркнул, что депутаты готовы участвовать в решении городских проблем, среди которых работа общественного транспорта, переселение из аварийного жилья, продолжение программ благоустройства и так далее. Также Перерядов добавил, что у фракции есть механизм кураторства новых национальных проектов и депутаты намерены продолжать работу в таком формате.

Встреча Вячеслава Франка в барнаульской мэрии / Фото: barnaul.org

Никита Федюнин рассказал о работе "Новых людей" и отдельно остановился на вопросах поддержки предпринимательства и экологии. Он подчеркнул, что именно эти темы наиболее интересны горожанам, поэтому партия планирует провести ряд мероприятий по этим направлениям.

Алексей Скорсырский из ЛДПР сказал, что за последние пять лет Барнаул сделал большой шаг вперед, и похвалил чиновников за то, что они справились со всеми вызовами непростого времени. Народный избранник выразил уверенность в том, что чиновники продолжат работу по развитию Барнаула.