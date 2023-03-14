Выборы главы Павловского района вновь отложили. Комиссия не может договориться

Изначально назначить нового главу планировали в конце прошлого года, но процесс затянулся

14 марта 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Павловском районе вновь отложили выборы нового главы. Об этом сообщает "Толк".

Изначально выбрать руководителя должны были в конце прошлого года, но процесс затянулся. Причина заключается в том, что конкурсная комиссия не может определиться с тем, кого из претендентов допускать.

Причины этой дискуссии могут крыться в том, что к допуску как минимум одного из кандидатов есть вопросы.

Если решение будет принято, то выбирать главу будут депутаты районного собрания, которые разделили свои предпочтения между двумя возможными кандидатами.