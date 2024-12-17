Выборы, СВО, ротация. Как прошел съезд "Единой России" и что сказал Путин

Единороссы приняли изменения в народную программу партии, устав и обновили руководящие органы

17 декабря 2024, 15:50, ИА Амител

Съезд "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Продолжить поддержку участников СВО, повысить качество, подготовить новую программу партии с учетом мнения жителей страны – такие задачи перед "Единой России" поставили президент страны Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев на XXII Съезде партии 14 декабря. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Спецоперация

Президент отметил роль "Единой России" в решении судьбоносных задач страны. Партия работает рядом с армией, флотом, организациями ОПК и волонтерами, внося вклад в приближение Победы. И вносит свой вклад в систему поддержки участников СВО, которая переросла в отдельный раздел народной программы партии. В нем закреплены 13 программ, нацеленных на профессиональную переподготовку, реабилитацию и социальную адаптацию бойцов и их семей.

"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобожденные регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни", – сказал глава государства.

И поручил усилить работу по основным вопросам. Особенно в поддержке тех, кто вернулся из зоны боевых действий с тяжелыми ранами.

Причем поддержка должна быть не только медицинская и социально-бытовая, но и политическая. Владимир Путин в очередной раз напомнил, что особенно важно сейчас заниматься воспитанием и подготовкой качественных и надежных кадров.

"Для партии это не просто приоритет – от этого зависит ее будущее", – подчеркнул Владимир Путин и заявил о необходимости расширить проект "Время Героев".

Логичным продолжением политики партии стало включение участников СВО в состав высших руководящих органов ЕР, среди которых Герои России Владислав Головин, Андрей Митяшин, Артур Орлов и другие.

Программа партии

Обновленная народная программа "Единой России", принятая на съезде, включает 39 новых положений, сформированных с учетом предложений со всей страны.

Документ уделяет особое внимание поддержке здравоохранения, образования, социальной поддержки, благоустройства городов, а также усиливает меры по поддержке семей и улучшению демографической ситуации.

Председатель партии Дмитрий Медведев объявил о старте подготовки к публичному отчету по народной программе и завершить ее реализацию в следующем году. Дополнительно предстоит провести общественное обсуждение проекта будущего страны, что станет основой для обновленных разделов и показателей программы на выборах 2026 года в Государственную Думу.

Важную роль в подготовке занимает повышение качества агитационно-пропагандистской работы.

"Мы должны подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодежью, зрелыми людьми. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует и уже сделала партия, вести дебаты с оппонентами", – уточнил Медведев.

А Владимир Путин добавил, что статус партии большинства обязывает ее членов добиваться высокого уровня эффективности и профессионализма. Прямой диалог с гражданами должен стать критерием оценки работы партийного актива и его повторного выдвижения в различные представительные органы.

"Единая Россия" также получила поручение проанализировать проблемы реализации национальных проектов.

Ротация

Еще одно решение большого мероприятия партии – избрание Владимира Якушева секретарем Генсовета. И он сразу расставил приоритеты в работе – включить все решения и предложения главы государства в список обязательных к реализации задач.

"Это – наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы – партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли", – сказал он.

Следующий год для "Единой России" станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения – этому был посвящен весь 2024 год.