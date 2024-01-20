Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым
Владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание
20 января 2024, 20:30, ИА Амител
В Кирове нашли мертвым кота Твикса, которого выбросила из поезда проводница. Его гибель подтвердил хозяин и волонтеры, которые искали животное несколько дней.
"Твикс был опознан, это наш кот. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", – цитирует хозяина четвероногого РИА Новости.
Кот Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.
Женщина рассказала, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота и решила, что он случайно туда забрел, и выпустила его на улицу. Впоследствии проводницу проверила полиции. Заводить на нее уголовное дело о самоуправстве не стали.
21:24:16 20-01-2024
Причем здесь проводница? Родственнику переноску нужно было хорошо закрывать.
21:40:53 20-01-2024
Перевозщика и наказывайте . Отстаньте от проводицы
21:44:36 20-01-2024
Тут недавно самолёт, по-моему, в Стамбуле прервал взлёт и высадил вот такого же кота, гулявшего по салону, и заодно его хозяйку. И ничего, никакого шума и поисков. Аналогично надо было и здесь поступить. коль у человека нет никакой ответственности за животного.
22:06:36 20-01-2024
Гость (21:44:36 20-01-2024) Тут недавно самолёт, по-моему, в Стамбуле прервал взлёт и вы... Только в Стамбуле нет морозов, котейка замерз похоже....
22:39:42 20-01-2024
Гость (22:06:36 20-01-2024) Только в Стамбуле нет морозов, котейка замерз похоже....... А Вы в курсе, сколько это керосина в долларах? Тем не менее, не стали взлетать, а совершили высадку непрошенных пассажиров.
11:00:57 21-01-2024
Гость (22:06:36 20-01-2024) Только в Стамбуле нет морозов, котейка замерз похоже....... Не мог замерзнуть. Мой почти 4 недели при -27-34 не загнулся. Найдут, где укрыться от холода,да и помойки не дадут с голода умереть.
22:35:05 20-01-2024
Гость (21:44:36 20-01-2024) Тут недавно самолёт, по-моему, в Стамбуле прервал взлёт и вы... У нас вам не Стамбул, где живут котоненавистники! РЖД меняет правила перевозки из-за несчастного погибшего котика. Теперь проводники не имеют прав высаживать обнаруженных животных, а должны сообщить вышестоящему начальству, чтобы на ближайшей станции сотрудники вместе с представителями зоозащитной организации встретили четвероногого бедолагу и поместили в приют. Что касается данной ситуации, то проводница где-то врёт. Кот имел билет на поезд и документы, удостоверяющие его личность. Как известно, посадка в вагон осуществляется строго по билетам и документам. Проводница не могла не знать, что есть такой пассажир. Похоже, она тайком забрала кота у его перевозчика(может, во время сна) и выкинула.
08:03:57 21-01-2024
Гость (22:35:05 20-01-2024) У нас вам не Стамбул, где живут котоненавистники! РЖД меняе... Но прежде она и хозяина и его котика усыпила,сделав укол или подсыпав снотворное в молочко.И только через несколько дней котик был обнаружен мертвым и без документов,удостоверяющих его личность.Опознание расставило все точки над i.Возмездие должно свершиться.
19:13:13 22-01-2024
Гость (22:35:05 20-01-2024) У нас вам не Стамбул, где живут котоненавистники! РЖД меняе... Проводники в поездах дальнего следования работают посменно, поэтому вполне нормально, что посадку в вагон проводил один, а проводник следующей смены мог и не знать всех подробностей.
22:54:11 20-01-2024
а вы были в стамбуле? там на кошек молятся, на остановках домики, у моря коты ждут катера с рыбой и им всегда кидают
22:58:33 20-01-2024
Твикса искали 300 волонтеров, хозяева объявляли награду 30 000р. Но…увы…
23:23:24 20-01-2024
Зоошиза вошла в чат. Т.е. перевозивший не уследил и не виноват? Ну что за бред , перекладывать свою вину на всех вокруг. Что за Звёздная болезнь?
14:38:32 24-01-2024
Вся страна битый день плачет и скорбит по ....о, боже, коту!Надо этот день объявить траурным, надо поставить на площадях всех городов ему памятники, надо в конце концов сделать их няго святые мощи и скорбить ещё этак лет 100 и молиться на него! Господи, раздули из мухи слона.Парад лицемеров, как говядинку к столу и шаурму их животных - все готовы, шубы меха - носят, мясо деревенское когда животных забили - любят, мимо голубей проходят , называя их презренно "крысами", на птиц и подавно покалеченных сворами собак и кошками - фиолетово, зато тут безответственный хозяин не уследил за котом - лицемеры показушно устроило траур и требуют четвертовать и медленно разделывать по кусочкам проводницу.Какая прелесть 😁
21:50:08 25-01-2024
Гость (14:38:32 24-01-2024) Вся страна битый день плачет и скорбит по ....о, боже, коту!... Ну давайте теперь все и у всех будут чужое брать и выбрасывать, и не сравнивайте котов и собак с говядиной животными которые спициально выращенными для принятия в пищу, для кого то это друзья, которых среди людей не особо то и найдёшь сейчас, вот с такой провадницей дружить как то не хочется, не лезла бы к чужому имуществу, и скандала бы небыло, думать надо что делаешь и непривышать свои полномочия
02:19:34 21-01-2024
Не надо вносить изменения. Всё просто - на момент перевозки - браслет на шею и номер телефона хозяина. С указанием его места в вагоне, на случай если не дозвониться. Тогда всем всё будет понятно.
03:12:33 21-01-2024
Она его просто выпустила на станции оказывается, а в заголовках пишут, что как будто за хвост раскрутила и выбросила в ночь на ходу
13:07:11 22-01-2024
Гость (03:12:33 21-01-2024) Она его просто выпустила на станции оказывается, а в заголов... есть видео, где она именно выбрасывает кота в снег
06:50:39 21-01-2024
Заберите кота. Подбросили в морозы нелюди, выкинули. Держать нет возможности, где вы любители котов?
06:59:14 21-01-2024
Коту присвоить звание Героя России и поставить памятник в кремле!
09:44:07 21-01-2024
гость (06:59:14 21-01-2024) Коту присвоить звание Героя России и поставить памятник в кр... А проводнице звание "Живодёр России" и портрет её на всех ж/д станциях
07:03:47 21-01-2024
Раньше казалось, что весь этот зоозащитный экстремизм, это какое-то временное помешательство в стране. Но нет, долбанутость стала нормой.
10:02:34 21-01-2024
Гость (07:03:47 21-01-2024) Раньше казалось, что весь этот зоозащитный экстремизм, это к... Хорошие деньги есть у хозяев котиков и кошечек.На их уход,на поиск десятки тысяч тратят.Вот тема и раздувается.Со стороны прсмотреть-действительно конкретная шиза.
09:47:53 21-01-2024
как так не следил за котом что ли? если везешь так не своди с него глаз и не спи , хозяева сами должны защищать животных
11:15:32 21-01-2024
да Видимо, собаки разорвали. Когда уже власти их всех отстреляют!