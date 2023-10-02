Местные жители, дома которых попали под аппетиты застройщика, не хотят покидать экологически чистый район

02 октября 2023, 14:53, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители частного сектора в нагорной части Барнаула, где компания "Регионстрой" намерена в 2024 году начать возводить ЖК из 11 высоток, собирают подписи против застройки территории. 1 октября местные жители, дома которых попали под аппетиты застройщика, провели собрание, где заявили, что они не хотят покидать экологичный и красивый район.

Основная претензия горожан – кадастровая стоимость земли, которую уменьшили в Барнауле пару лет назад. У многих жилье подешевело вполовину. Жители отмечают, что за деньги, которые предложит застройщик, они не смогут приобрести равноценное жилье. Особенно пенсионеры.

"Мы годами зарабатывали на свои дома, а теперь нас выбросят, как щенят. Ну дадут они мне за землю миллион. И куда я с ним? Только на кладбище. У меня не хватит пенсии, чтобы платить ипотеку", – рассказала 73-летняя пенсионерка, пожелавшая остаться анонимной.

Многие уверены, что начавшееся строительство может уничтожить дома тех, кто не согласился покидать родную землю.

"В других городах были случаи, когда застройщики разрушали дорогу к "несогласным" домам, делали водоотток, что людей просто топило. А бывает, что дома поджигали. Людям создадут такие условия, что они не смогут с ними бороться, потому что таких как они, осталось мало", – отмечает член инициативной группы Елена.

"Дома обстроят вокруг, и мы останемся без солнышка совсем", – добавляет представитель инициативной группы Любовь Попова.

Она возмущается:

"Недалеко от нас мемориальная доска, на которой есть дядя моей мамы, который завоевывал советскую власть. Почему я не имею права жить в этом районе?" – причитает она.

Кроме того, жильцы отмечают, что проект планировки, который предложил застройщик, включает оползневую зону. Также на участке расположены несколько подземных озер. Горожане уверены: возводить ЖК на этой территории опасно для жизни.

Сейчас проект планировки и межевания квартала с 11 высотками, школой и многоуровневым паркингом проходит общественные обсуждения в мэрии. Они продлятся до 19 октября. У жителей частного сектора еще есть время, чтобы отстоять территорию, на которой многие из них прожили всю жизнь.

Напомним, под потенциальную застройку попала территория в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Это почти 15 га. Согласно проекту планировки, который подготовило ООО "Строитель", на месте частных домов должны появиться многоквартирные. Они разместятся на площади 9 га. Всего квартал будет рассчитан на проживание 5928 человек. Развитие квартала предложено разбить на четыре очереди. В первую и вторую хотят возвести только многоэтажные дома, а в рамках третьего этапа – модернизировать детсад и построить школу. Четвертая очередь – это оставшиеся высотки и многоуровневый гараж. На освоение микрорайона, по расчетам архитекторов, уйдет 16 лет.

Подробнее о ситуации, складывающейся вокруг застройки частного сектора на Горе в Барнауле, что о ней думают местные жители и сам застройщик – читайте на amic.ru в ближайшее время.