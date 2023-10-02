Выбросят, как щенят. В Барнауле начали сбор подписей против строительства ЖК на Горе
Местные жители, дома которых попали под аппетиты застройщика, не хотят покидать экологически чистый район
02 октября 2023, 14:53, ИА Амител
Жители частного сектора в нагорной части Барнаула, где компания "Регионстрой" намерена в 2024 году начать возводить ЖК из 11 высоток, собирают подписи против застройки территории. 1 октября местные жители, дома которых попали под аппетиты застройщика, провели собрание, где заявили, что они не хотят покидать экологичный и красивый район.
Основная претензия горожан – кадастровая стоимость земли, которую уменьшили в Барнауле пару лет назад. У многих жилье подешевело вполовину. Жители отмечают, что за деньги, которые предложит застройщик, они не смогут приобрести равноценное жилье. Особенно пенсионеры.
"Мы годами зарабатывали на свои дома, а теперь нас выбросят, как щенят. Ну дадут они мне за землю миллион. И куда я с ним? Только на кладбище. У меня не хватит пенсии, чтобы платить ипотеку", – рассказала 73-летняя пенсионерка, пожелавшая остаться анонимной.
Многие уверены, что начавшееся строительство может уничтожить дома тех, кто не согласился покидать родную землю.
"В других городах были случаи, когда застройщики разрушали дорогу к "несогласным" домам, делали водоотток, что людей просто топило. А бывает, что дома поджигали. Людям создадут такие условия, что они не смогут с ними бороться, потому что таких как они, осталось мало", – отмечает член инициативной группы Елена.
"Дома обстроят вокруг, и мы останемся без солнышка совсем", – добавляет представитель инициативной группы Любовь Попова.
Она возмущается:
"Недалеко от нас мемориальная доска, на которой есть дядя моей мамы, который завоевывал советскую власть. Почему я не имею права жить в этом районе?" – причитает она.
Кроме того, жильцы отмечают, что проект планировки, который предложил застройщик, включает оползневую зону. Также на участке расположены несколько подземных озер. Горожане уверены: возводить ЖК на этой территории опасно для жизни.
Сейчас проект планировки и межевания квартала с 11 высотками, школой и многоуровневым паркингом проходит общественные обсуждения в мэрии. Они продлятся до 19 октября. У жителей частного сектора еще есть время, чтобы отстоять территорию, на которой многие из них прожили всю жизнь.
Напомним, под потенциальную застройку попала территория в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Это почти 15 га. Согласно проекту планировки, который подготовило ООО "Строитель", на месте частных домов должны появиться многоквартирные. Они разместятся на площади 9 га. Всего квартал будет рассчитан на проживание 5928 человек. Развитие квартала предложено разбить на четыре очереди. В первую и вторую хотят возвести только многоэтажные дома, а в рамках третьего этапа – модернизировать детсад и построить школу. Четвертая очередь – это оставшиеся высотки и многоуровневый гараж. На освоение микрорайона, по расчетам архитекторов, уйдет 16 лет.
Подробнее о ситуации, складывающейся вокруг застройки частного сектора на Горе в Барнауле, что о ней думают местные жители и сам застройщик – читайте на amic.ru в ближайшее время.
15:05:44 02-10-2023
Подводные озера - ух ты !!! )
15:06:46 02-10-2023
подводное озеро?
15:39:35 02-10-2023
Гость (15:06:46 02-10-2023) подводное озеро?... На горе!
19:32:39 02-10-2023
Гость (15:06:46 02-10-2023) подводное озеро?... Да, и подземные пляжи вокруг.:)))
15:17:41 02-10-2023
Как не любить такую родину, в которой ты можешь лишиться собственного жилья на раз, по щелчку пальцев. Просто потому, что барыгам-застройщикам приглянулась твоя территория...
16:51:31 02-10-2023
Гость (15:17:41 02-10-2023) Как не любить такую родину, в которой ты можешь лишиться соб... Во всех странах есть подобное. Когда строятся магистрали, плотины и другие большие стройки, сотни тысяч людей насильно переселяют. Другое дело что альтернативу переселяемым должны предоставить такую, чтобы они не потеряли в деньгах и качестве жизни. Условно говоря, не жопиться, а платить по 120-150% рыночных цены, чтобы люди получили не хуже чем было, и еще что-то осталось на обустройство и за моральный ущерб.
22:42:21 02-10-2023
Гость (16:51:31 02-10-2023) Во всех странах есть подобное. Когда строятся магистрали, пл... Вы там Каховскую плотину собрались строить?))) Что сравнивать зеленое с круглым?
12:19:27 03-10-2023
Гость (16:51:31 02-10-2023) Во всех странах есть подобное. Когда строятся магистрали, пл... После того как эти уродливые небоскребы будут взрывать, мы задохнётся в этой пыли. Разум со временем восторжествует, если проделает тоже ,что жадность коррупционеров сейчас.
15:28:46 02-10-2023
При одном названии застройщика сразу стало все понятно, это которые пытались фасад в фасад построить дом рядом с 25 этажкой. Окна в окна., в какой то притом еще яме. Такая срамота...извиняюсь за выражения. И ведь получили разрешение, а это о многом говорит. Поэтому тут будет тоже весело.
15:37:56 02-10-2023
За такие дела надо в шею гнать главу города "хозяина". У нас есть земли за р.Обь стройте там Зачем к людям лезите? Надо всем городом, всем горожанам этот беспредел прекратить.
15:41:55 02-10-2023
Капитализм это не только 20 сортов колбасы, но и справедливость для тех у кого больше денег.
17:09:24 02-10-2023
Гость (15:41:55 02-10-2023) Капитализм это не только 20 сортов колбасы, но и справедливо... Это как раз не капитализм. В ссср точно так же расселяли людей - из своих домов в хрущевки. У тебя усадьба на месте нынешней гостиницы "Барнаул", а тебя на Островского, там в это время город кончался. На месте нынешних девятиэтажек на Первомайском еще в начале 80-х были частные дома. Жителей расселили кого куда. Хотели же все в ссср, ну вот, что не нравится?
22:40:32 02-10-2023
Эксперт (17:09:24 02-10-2023) Это как раз не капитализм. В ссср точно так же расселяли люд... В советское время переселяли из частных домов по другим законам. Знакомые занимали ½ дома, две комнаты, кухня, всего примерно 40кв.м. Прописаны дед с бабушкой, их сын с женой и ребенком, и внучка от старшей дочки. При сносе получили 3 квартиры: однушку для старших, двушку семье сына, однушку внучке-студентке. Правда она жила у своих родителей, но прописана была к дедам. Такое случалось сплошь и рядом. В итоге все эти родственники вместе получили более 100 кв. благоустроенного жилья, да ещё и разъехались разные поколения, качественно улучшили жизнь без всяких ипотек и долговых ям.
09:01:32 03-10-2023
Гость (22:40:32 02-10-2023) В советское время переселяли из частных домов по другим зак... Были и такие случаи. А были и другие. Знакомые жили на Стахановской (это сейчас пересечение Строителей и Красноармейского) в своем доме, с участком, баней, погребом и всем отстальным. Их переселили на Островского. И вы почему не упоминаете, откуда ваших родственников выселили? Тоже поди из центра - на окраину? И к полдома у них ведь что-то прилагалось? Земля, баня, надворные постройки
09:05:22 03-10-2023
Гость (22:40:32 02-10-2023) В советское время переселяли из частных домов по другим зак... Вы пишете - "однушку для старших". Вы реално считаете это адекватной ценой? Люди жили в своем доме с участком, а им дали однушку - и гуляй. Вот таким и были взаимоотношения власти и граждан в СССР
02:19:27 04-10-2023
Эксперт (17:09:24 02-10-2023) Это как раз не капитализм. В ссср точно так же расселяли люд... В СССР людям, за снесенные дома, давали жилплощадь, кратную 12 кв. м. на человека. Если в доме проживали 2 семьи(взрослые дети в браке) , то давали 2 квартиры. Здесь будет расчитываться по колличеству соток на участке, где стоит дом и цена за сотку. Считайте сами. На Горе, немногие имеют большую усадьбу, но имеют хорошие дома. За 2-3 миллиона вы ничего путнего не купите.
15:44:38 02-10-2023
Надо снести весь частный сектор и построить современный город. 21 век, а у нас люди в Центральном районе в туалет на улицу ходят, в яму. Хочешь жить на земле - едь за город, в Фирсово или Бобровку, к примеру.
16:19:36 02-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... Строить то тоже надо с умом.А у нас как?Лишь бы сорвать куш а там трава не расти.Пример тому застройка между улицами Папанинцев и бывшей Кирова,и Красноармейским и Ядринцева.Человейник на человейнике и ступить некуда.Это считается нормальной средой обитания для людей?
17:20:30 02-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... Интересно посмотреть таким людям в лицо , которые умничают здесь , ЛЕЗЯ НЕ В СВОИ САНИ
10:41:00 03-10-2023
Гость (17:20:30 02-10-2023) Интересно посмотреть таким людям в лицо , которые умничают з... И в лицо плюнуть,как они плюют на людей!
13:40:11 03-10-2023
Гость (10:41:00 03-10-2023) И в лицо плюнуть,как они плюют на людей!... А лучше ударить ногой больно-больно.
18:08:57 02-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... Засунь себе свои советы туда, куда не заглядывает солнце...
18:10:09 02-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... чемодан, вокзал, "современный город" на выбор. там будет понимание.
19:41:47 02-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... Ясно одно, застройщик читает комментарии. Сноси аварийное жильё и строй современный город. Или плати деньги, чтобы люди на них купили/построили дома в Фирсово /Бобровке.
15:45:46 02-10-2023
Конечно выкинут,даже не сомневайтесь. Дальше поддерживайте таких....
15:54:26 02-10-2023
Все сплетни, которыми потчуют друг друга жители Горы, напоминают анекдот про пельмени и слепую девочку: когда ей навалили полнехонькую огромную тарелку пельменей, она только и сказала - представляю сколько вы себе навалили.
15:56:18 02-10-2023
Это произвол какой то ,где органы прокуратуры?
22:38:07 02-10-2023
Афиноген (15:56:18 02-10-2023) Это произвол какой то ,где органы прокуратуры?... Они как всегда там, где самые беззащитные, униженные и оскорблённые, т.е. с застройщиками. Они всё делают только по команде чиновников.
16:05:03 02-10-2023
Ну, это не только в нашей стране, это по всему миру происходит...земля дорогая в хороших районах, кому хочется отдавать справедливую цену, поэтому и угрозы, и поджоги...бизнес не бывает с "человеческим лицом"
16:25:58 02-10-2023
Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту деревню в городе надо сносить и строить нормальные дома. Город должен быть городом, а не сборищем халуп
17:14:47 02-10-2023
Гость (16:25:58 02-10-2023) Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту дер... Умный чтоли ?
17:33:07 02-10-2023
Гость (17:14:47 02-10-2023) Умный чтоли ?... Нет, это представитель застройщика
18:41:58 02-10-2023
Гость (17:33:07 02-10-2023) Нет, это представитель застройщика... Если вам нравится сидеть в своих скворечниках, сидите и испражняйтесь друг другу на головы, в прямом смысле этого слова, а в нашу деревню не лезьте
20:52:56 02-10-2023
Гость (16:25:58 02-10-2023) Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту дер... Это у тя в голове холупа. Ты сначала заработай, построй,вырасти детей в доме,а потом раздавай советы. Если ты платишь ипотеку и живёшь в бетоном гнезде, на это ума много не надо.
02:50:44 03-10-2023
Гость (16:25:58 02-10-2023) Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту дер... Это точно
22:07:31 05-10-2023
Гость (16:25:58 02-10-2023) Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту дер... Ты так говоришь,потомчто сам там не живешь!
16:35:05 02-10-2023
Ну чо, получат по кадастровой цене копеечку и переедут куда-нить на Силикатный в общагу. А то живут в особняках по 2 этажа с мансардой, газом, тёплями сортирами да ваннами -душевыми. Их коттеджики из кирпича с евроремонтом - под снос!
17:11:55 02-10-2023
Людей можно понять, но реалии таковы, что упортсвующих просто сожгут, их же обвинив в о всём. И даже на первый взнос по ипотеке на 30 лет уже ничего не дадут. Метод уже отработан до мелочей.
21:29:22 02-10-2023
Гость (17:11:55 02-10-2023) Людей можно понять, но реалии таковы, что упортсвующих прост... Ты застройщик? Не стесняясь, запугиваешь жителей? Думаешь, в случае чего тебя не найдут и не заставят отвечать? Люди придут с войны...
17:17:42 02-10-2023
Сразу видно, что предыдущий комментарий писал владелец студии в 20 кв.м, захлебываясь от зависти, которому никогда не понять, что такое свой дом и сколько он требует здоровья и денег для своего содержания, чтобы потом передать его по наследству как родовое гнездо. Сразу видно психологию пролетария-маргинала!
18:13:24 02-10-2023
Гость (17:17:42 02-10-2023) Сразу видно, что предыдущий комментарий писал владелец студи... пролетарии как раз в 20ти метровый клоповник никогда не полезут. это эффективный манагер понаехавший. или эсэмэмщик))
17:19:35 02-10-2023
Кто то живёт в старых домах. А как быть тем семьям которые вложили материнский капитал и построили дома . Пока вас не коснулось вы и пишите всякий бред . А нам хоть плачь . Стоимость уменьшили земли . Дадут копейки . Цены на квартиры высокие . Мы свои условия не улучшим а ухудшим во много раз . Нам зачем это нужно ? Что бы комуто денег заработать . Настроят домов , а где дети будут учиться? Наши учатся в городе приходиться ездить. Нет банка , нет библиотеки , нет нормального движения автобусов , садов и школ . А вы собрались гектарами людей заселять .
17:20:57 02-10-2023
Нет ни малейшего желания переезжать из нагорной части, всё устраивает.
17:27:54 02-10-2023
В этом районе не много и халуп, вы зайдите в внутрь района, многие построили новые дома. А компенсирует ли застройщик время, деньги и нервы потраченные на благоустройство домов? Чтоб купить дом в Фирсово нужно очень большую сумму денег иметь. А люди имеют право жить на земле, ухаживать за ней и растить там своих детей, в не в квартире где каждый дышит тебе в затылок, и задыхаться. У нас каждый чиновник имеет дом или коттедж, что они то не живут в квартирах?
17:32:56 02-10-2023
Мы против застройки и будем всеми силами бороться с этим беспределом. В покупку вложен сертификат, всё сделано на свои деньги- и газ, и канализация, и водопровод, да много чего сделано, и всё за свои собственные средства. Мы вправе жить и распоряжаться своей собственностью, а не продавать за копейки и жить потом неизвестно где и как в угоду каким-то застройщикам. Есть более вышестоящие лица, которые смогут помочь в решении нашего вопроса,если ни администрация, ни глава города не желают помогать своим жителям ради чьей-то выгоды !!!
09:09:08 03-10-2023
Ирина (17:32:56 02-10-2023) Мы против застройки и будем всеми силами бороться с этим бес... Я поддерживаю вашу позицию в отстаивании своих прав на жильё ,на свою собственность.Но глубоко сомневаюсь в помощи вышестоящих госорганов в этом вопросе ,так как все они одним миром мазаны.Я не разу не слышал мнения нашего губернатора по резонансным вопросам застройки.Полная отстранённость,как будто это ничего не значащие вопросы для будущего нашего города.Моё мнение ,власть должна быть заинтересована в благополучии жителей и договариваться с ними по вопросам сноса жилья и его компенсации.Если у нас право на собственность в приоритете ,то я ,как,собственник ,могу распоряжаться ей так, как мне угодно.Например,совсем не продавать свою землю,или продавать её по той цене,которая меня устраивает .А не за ту(кадастровую), которую мне тут предписали хитромудрые чинуши.Хватит их поощрять за наш счёт,не заслуживают.Так что ,я желаю упорства и стойкости в отстаивании своей собственности,попробуйте обратиться к уполномоченному по правам человека .
17:24:16 04-10-2023
Афиноген (09:09:08 03-10-2023) Я поддерживаю вашу позицию в отстаивании своих прав на жильё... О чем спор,сколько дают за сотку?
17:49:51 02-10-2023
Гость (16:25:58 02-10-2023) Прочитав их бред еще больше утвердился во мнении что эту дер... Я бы очень хотел посмотреть на вас, когда выселяют со своего же дома, в который вложил не мало средств, усилий и времени, живете в квартире, во дворе машины стоят друг на друге, и припарковаться не куда...
18:33:47 02-10-2023
Напомнило дело с нашим садоводством. Кто помнит в Мичурина сносят 100 домов. Все суды проиграли. Люди строились 50 лет. В нашей стране не забрлуешь!
18:37:28 02-10-2023
Правильно собирайте подписи, подавайте в прокуратуру, пишите во все инстанции, чтобы земля горела у этих девелоперов под ногами. Они не хотят осваивать такие работы, где нет инфраструктуры,им подавай готовое.
19:24:50 02-10-2023
Также на участке расположены несколько подземных озер. Это правда?
19:31:22 02-10-2023
Кажется, в Барнауле с тех пор как руководители стали называться мЕЕЕрами, лишь один не попал на возбуждение уголовного дела в отношении него. Посмотрите на то серое убожество, в которое превратили центр города бездумным строительством вне всяких нормативов? Забитые дороги, которых стало меньше и они уже, чем во времена лошадей... отсутствие инфраструктуры для детей... исчезающая зелень когда-то одного из самых зеленых городов Сибири... Сделали сквер возле мединститута - кто с пьяных глаз выдвинул такую идею и осуществил? Зато ресторанов развелось - пройдитесь по Социалистическому вечером, жилья почти нет, а у половины зданий кучкуются "отдыхающие" в очередном кабаке, "изящной словесностью" лужеными глотками рассказывающие друг другу свои похождения. Барнаул один из лучших городов России? Да просто кто-то набил руку на отчетах вот и весь секрет.
19:57:40 02-10-2023
Живу в своём доме много лет, желания пересилиться в многоэтажный дом нет. Каждый имеет право жить где хочет. Оставьте данный микрорайон, строите и осваивайте новые земли. Как пример правый берег р. Обь. Берите пример с г. Новосибирск.
20:33:34 02-10-2023
Здравствуйте так же многие жители готовы продать свои дома за нормальную стоимость . ремонт улиц не проводиться . ремонт водопровода тоже. Многие люди живут с туалетом на улице. Если застройка поможет улучшить жилищные условия граждан то я за застройку. Дайте людям нормально жить в нормальных условиях. Частный сектор в центре города это средневековье. Нужен красивый благоустроенный район со стадионом детским садом, школой и инфраструктурой. Сейчас этого жители лишены. Я выступаю за застройку данного участка. Выступающие против оглянитесь вокруг . Город должен быть современным и комфортным.
21:36:37 02-10-2023
Игорь (20:33:34 02-10-2023) Здравствуйте так же многие жители готовы продать свои дома з... Алкаши готовы продать, да. Которые не обустраивали свои дома и не делали ремонт. Почему у многих и человеческие санузлы в домах, и ванные, а у вас холодный скворечник с дыркой в земле? И вы такие умники теперь ждете улучшения условий от чужого дяди? Если вам так плохо живется на горе, почему не продаёте дом и не переезжаете в "лучшие" условия?
23:47:30 02-10-2023
Игорь (20:33:34 02-10-2023) Здравствуйте так же многие жители готовы продать свои дома з... Вы считаете, например дом на вокзале вместо Стадиона - это красиво? По мне так он отвратителен. Про комфорт в городе - школ нет, здания отдали или под Церковь или под застройки, поликлиник нет зато ТЦ на каждом углу....
23:55:17 02-10-2023
Игорь (20:33:34 02-10-2023) Здравствуйте так же многие жители готовы продать свои дома за нормальную стоимость . ремонт улиц не проводиться . ремонт водопровода тоже. Многие люди живут с туалетом на улице. Если застройка поможет улучшить жилищные условия граждан то я за застройку. Дайте людям нормально жить в нормальных условиях. Частный сектор в центре города это средневековье. Нужен красивый благоустроенный район со стадионом детским садом, школой и инфраструктурой. Сейчас этого жители лишены. Я выступаю за застройку данного участка. Выступающие против оглянитесь вокруг . Город должен быть современным и комфортным. Игореша, а вы какое-то имеете отношение к этому месту? Нет? Так ступайте себе мимо! Имеете? И что, та цена, которую ныне дает застройщик, вам кажется нормальной? А вы пробовали на нее что-нибудь купить, попробовать улучшить свои жизненные условия - а без этого даже не стоит городить сыр-бор ради того, чтобы за ваш счет застройщик получил нехилую прибыль? Цент города? Вы хоть знаете, о каком участке идет речь? Это вовсе не центр города, иначе центром города можно назвать и Челюскинцев (хотя некотрые и пытаются, впаривая построенное там жилье). Да, город должен быть современным и комфортным - но становится ли он таковым? Вы пробовали найти в центре, именно в центре, нормальную трехкомнатную квартиру? В центре, который застроен хрущевками, в которых все квартиры построены по принципу смежности комнат. И почему вы решили, что частный сектор и благоустройство несовместимы? Вы думаете, что в тех же США люди живут в основном в небоскребах? Попробуйте посмотреть их города с высоты птичьего полета, используя Гугл-карты, будете разочарованы - в основном даже в крупных городах люди живут в благоустроенных двухэтажных домах с земельным участком соток по 40, на которых вовсе не грядки, а газоны и бассейны. Это самое популярное жилье, и если там и были когда-либо уличные туалеты, то еще несколько поколений назад владельцы от них избавились. Снесите и вы свое отхожее место, не ленитесь, благоустройте свой дом! НЕ ждите, когда его снесут, от этого, уверяю, вам не станет лучше. И еще вы не заметили - здесь многие жильцы этого участка против сноса их домов, и вовсе не потому, что они держаться за уличные туалеты - их в городе уже редко где найдешь, не живите давно исчезнувшими понятиями. А самое главное - не навязывайте свою волю другим, не будьте как лакей при хозяине! Каждый и без вас знает, как ему лучше, и спрашивать у вас не будет. Идите лесом!
06:51:10 03-10-2023
Гость (23:55:17 02-10-2023) Игореша, а вы какое-то имеете отношение к этому месту? Нет? ... Уважаемый гостеша есть люди за застройку и против надо учитывать интересы других а не гнуть свою линию . здесь встречаються интересы разных людей . В США людям выделили место под частную застройку. Здесь же мы видим нагромождение непонятных строений. У людей разные доходы что бы делить как вы делите на алкашей и нормальных людей . Не все люди работая в бюджетной организации могут позволить расстраиваться как им хочется . Причем ведя нормальный образ жизни . Из этого следует что не надо всех людей приравнивать к двум типам людей. Наш район как был не перспективным таким его вы и хотите оставить. В застройке я только вижу перспективу развития района и города в целом.
18:21:37 03-10-2023
Гость (06:51:10 03-10-2023) Уважаемый гостеша есть люди за застройку и против надо учиты... Вы наивный человек. Вы что, думаете, что в этом районе в новом построенном доме вам будет квартира? А вы пробовали прикинуть, сколько получите вы за свой дом без туалета, а за какую стоимость будут продаваться квартиры, причем даже без внутренней отделки? Эти дома будут не для вас, вам квартира-студия в дальней окраине в лучшем случае. За ипотеку - коли вы сами не смогли себе построить дом, за который бы стоило держаться и бороться. Для вас никто ничего не будет делать - вы просто недостойны этого за отношение к другим людям, которые не ждали и сами строили свой быт и свои дома, из которых теперь хотят их выкурить. Вас, кстати, тоже - если вы не врете, что вы житель этого района.
06:54:46 03-10-2023
Гость (23:55:17 02-10-2023) в основном даже в крупных городах люди живут в благоустроенных двухэтажных домах с земельным участком соток по 40, Ты бредишь.
18:07:11 03-10-2023
Гость (06:54:46 03-10-2023) Ты бредишь. ... Школяр, не "ты", а "вы". Учись разговаривать со взрослыми людьми. Я с тобой свиней не пас, на брудершафт не пил и в твоем уличном сортире не "заседал". И запони протую вещь - людьми командлвать у тебя прав нет. И если тебе нужен сортир не на улице - построй, а не жди, что тебе его кто-то другой построит. Или есть еще такой выход - не нравится здесь жить - вали в другое место. Хотя, навряд ли ты найдешь лучше, именно ты можешь найти еще хуже, какую-нибудь собачью конуру. Здесь же люди сами благоустраивали свой быт, не дожидаясь, пока этим займется какой-нибудь "добрый дядюшка", потому они и не хотят отсюда съезжать, и имеют на это право, поскольку это их собственность , лишить их которой по Конституции никто не имеет права, лишь в особых случаях через суд. Но желание частного застройщика или кого-то из соседей к этим особым случаям не относятся. Теперь насчет бреда. Посмотри город Роли, столицу развивающегося штата Северная Каторина. Сравнительно небольшой центр из высоток и вокруг районы двухэтажных домов с большими земельными участками с полным благоустройством, которого не найдешь в человейнике. Так там живет мой знакомый, уехавший из Прибалтики после ее отделения от Союза. Короче, со своими хотелками можешь валить куда подальше, колобком.:))
20:41:17 03-10-2023
Гость (18:07:11 03-10-2023) Школяр, не "ты", а "вы". Учись разговаривать со взрослыми лю... Ты в очередной раз доказал, что бредишь. Так что, старпер, сиди на попе ровно. На улицу пойдешь, когда там гололед будет. Песочком посыпать.
21:08:00 02-10-2023
Выселяют на улицу пенсионеров и семьи с детьми. На деньги, которые им дадут за землю даже замызганную однушку не купишь. И куда им по вашему мнению идти?
21:14:03 02-10-2023
Всем добрый день!я против застройки на данной территории
21:15:45 02-10-2023
Категорически против застройки ЖК на горе! Остался один район без этих муравейников! Прошу администрацию Барнаула не касаться этой части города!
21:17:51 02-10-2023
Категорически против сноса! Долгие годы вкладывать в свой дом деньги,силы и душу чтобы остаться у разбитого корыта? Нет! Будем отстаивать свое право всеми силами!
21:34:00 02-10-2023
Ну бред. Куда смотрит прокуратура? Это прям их работа налицо.
21:38:27 02-10-2023
Только в нашей стране людей могут лишить дома ради чьей то выгоды. Позор(((
22:09:28 02-10-2023
Наталья (21:38:27 02-10-2023) Только в нашей стране людей могут лишить дома ради чьей то в... Наташа, три рубля и ваша. Вы бы хоть историю поучили немного...
21:40:18 02-10-2023
Оползневая зона,вы в своём уме!?И людей жилья лишить хотите, и дом непойми как построить.Категорически против!!!!!!!
21:45:22 02-10-2023
Неужели всё построенное уже заселено, что нужно новое строить? Кто-нибудь знает сколько не продано квартир в человейниках?
21:52:51 02-10-2023
Действительно, сторойте за мостом, в полях.. Что вы лезете сюда? Люди годами наживают, вам же всё под трактор... Куда смотрит глава города??? У вас там всё норм??
23:36:38 02-10-2023
Мы несколько лет назад купили в этом районе дом под материнский капитал. И, что же, государство выселит несовершеннолетнего ребенка "в никуда?" Не ужели допустит до такого?
23:39:00 02-10-2023
Застройщику выгодна эта земля. Кадастровую стоимость снизили, чтобы позже выкупить дешевле. Сначало школу развалили, снесли, чтобы посмотроить дом. И им было без разницы где они будут учиться. .. А теперь они решили построить ещё дома, и мельком упоминают , что школа тоже будет. Так, постройте школу для текущих жильцов!!!!! Там много семей с детьми!!!! Они не все там халупы, как писали ранее.... Лично я против застройки!
18:33:59 03-10-2023
ГостьЯ (23:39:00 02-10-2023) Застройщику выгодна эта земля. Кадастровую стоимость снизили... А вообще кто придумал, что кадастровая стоимость это рыночная стоимость. Кадастровая стоимость разрабатывается лишь для расчета налогов, и снизили ее именно потому, что чиновники в своем рвении собрать побольше налогов задрали эту стоимость сверх всяких мер. Рыночная же стоимость это договоренность между продавцом и покупателем, если не договорились, то расходимся и всех делов. И диктует здесь совсем не покупатель, у которого нет ничего, зачастую даже денег (ага, это про наших застройщиков, строящих вовсе не на свои деньги). Определяет продавец, который и является собственником того, что возжелал покупатель-застройщик. И если не договорились, то продавец остается при своих, а покупатель-застройщик идет лесом туда, откуда пришел. А тот, кто здесь вякнул про намеренный пожар, должен понимать, что против приема может нечаянно найтись встречный прием, например против спички и бензина патрон на белку.
23:43:56 02-10-2023
До выборов почему-то было затишье, наверное, чтобы губернатора не беспокоили. Сейчас опять возня со стройкой началась. Действительно, лезут на всё готовое, люди на свои деньги и газ, и канализацию провели...Бессовестные застройщики вместе с администрацией.
07:59:19 03-10-2023
1. Которые тут про «благоустроенные» коттеджи рассказывают - покажите их. Кому и кобыла - невеста, вообще то. Был в том районе несколько раз. Типичное маргинальное гнездо. Дорогих домов там ну от силы по пальцам одной руки на весь пятак. 2. Вы всерьез говорите, что застройщик пришел на «готовенькое» имея в виду ваши самодеятельные канализации и газовые нитки? Вы понимаете, что инфраструктура для целого квартала высотных домов - это совсем иной уровень? Нет, скорее всего просто не понимаете. 3. Самое главное: вы переводите разговор из совершенно адекватной проблемы определения справедливой выкупной цены за ваши постройки в плоскость - а вообще запретите там строить. Это в корне неверный подход. Вы имеете право претендовать на справедливые деньги, чтобы иметь возможность как минимум не ухудшить свои жилищные условия, а в идеале даже улучшить. Но вы про это не говорите - почитайте всю ветку - орут стройте за Обью. Ну не вам это решать, есть общественные потребности, есть закон о выкупе земель и имущества. Требуйте справедливой платы. А вот ваша неактивность именно в этом моменте настораживает. Вы либо знаете, что ваши якобы коттеджи стоят копейки по рынку и вы рассчитывали лишь на стоимость земли, а когда кадастровый ценник снизился, то поняли, что и за землю ничего не дадут, либо это просто привычка жить как раньше. Люди верно вспомнили - раньше и всех домов по Красноармейскому не было, стояли землянки-деревяхи. А прогресс не остановишь. И кварталы по Ядринцева давно надо было снести. 4. Выход один - договаривайтесь с застройщиком, чтобы они покупали ваше имущество по цене позволяющей вам сохранить свой уровень жизни.
09:23:05 03-10-2023
Гость (07:59:19 03-10-2023) 1. Которые тут про «благоустроенные» коттеджи рассказывают -... Уважаемый,а почему я должен выпрашивать там какие то справедливые деньги за свою землю,если я .вообще её не хочу продавать?На праве частной собственности.Здесь не надо прикрываться острой общественной необходимостью,есть много других альтернативных мест для застройки.А если вы ,действительно ,хотите купить у людей землю,так договаривайтесь с людьми на честной основе,так как было в советское время.Мы ,например,в своё время ,за снесённый дом получили очень хорошие деньги,и прекрасно улучшили свои жилищные условия.А сейчас то вы почему людям руки выкручиваете,посягаете на их права?
13:53:06 03-10-2023
Гость (07:59:19 03-10-2023) 1. Которые тут про «благоустроенные» коттеджи рассказывают -... А дорогу Ядринцева по шире сделать не было возможности, "инфраструктура" ... Не пройти не проехать.
23:04:46 03-10-2023
Гость (07:59:19 03-10-2023) 1. Которые тут про «благоустроенные» коттеджи рассказывают -... Очередной представитель администрации и застройщиков. Народ не обмануть. Своё жильё не отдадим!!!
08:31:22 03-10-2023
Весь частный сектор по снос, причем весь
11:18:13 03-10-2023
Андрей (08:31:22 03-10-2023) Весь частный сектор по снос, причем весь... Даешь человейники с квартирами-студиями! Многоэтажные халупы даешь! В которых и семьи-то никакой не заведешь.
19:28:35 03-10-2023
Андрей (08:31:22 03-10-2023) Весь частный сектор по снос, причем весь... Что такое частный сектор? Когда-то был государственный сектор, сейчас практически всё жильё частное, в том и высотные дома. Что ж, давай всё под снос, а жить будешь в собачьей будке с заброшенном внутрь рваным матрасом - кайф!:)))
08:36:22 03-10-2023
Гость (15:44:38 02-10-2023) Надо снести весь частный сектор и построить современный горо... Может вам уехать?
08:47:33 03-10-2023
Тут сразу в который уже раз возникает вопрос: Почему в Европе, где "элитарные" человейники строили ещё в 70-е годы прошлого века, они превратились в вертикально стоящие трущёбы, полные крыс, тараканов и преступности, и их массово сносят взрывами?
08:54:26 03-10-2023
Вместе с петицией против стройки нужно собирать подписи о смене главы города!
10:53:07 03-10-2023
Положа руку на сердце , у всех только одна боль. Это компенсация за свой дом и участок. Потому-то реально, есть дома, которые очень добротные и отремонтированы или выстроены только недавно. И есть бараки в которых проживает по 4 семьи и с участком на все в 2 сотки. А уж сколько здоровья вложено и денег даже в развалюхи, просто не высказать . И может как раз именно об этом надо. Чтоб компенсация была достойна!!! Потому-то бабушке например очень тяжело жить в доме, благо если есть газ. И реально могут кинут копейку, на которую не купить ничего. Пусть купят ей квартиру например на 1 этаже и желательно с рядом стоящим магазином. И это будет отличной компенсацией ее домику. Так вот может обратить порыв нашей справедливости на ДОСТОЙНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ!!! И не надо кидать в меня камни. Я живу как раз в этом районе . Одна с ребёнком . И реально понимаю, что разваливающийся дом мне поднимать не в силах. Но если компенсация будет на которую я не смогу купить себе достойное жилье , естественно я буду против строительства. Так как сейчас какая никакая, но крыша есть и огород.
11:05:24 03-10-2023
Гость (15:06:46 02-10-2023) подводное озеро?... Не только подводные озера, но и подводная река протекает на Горе. Стыдно не знать таких вещей о своем городе.
11:18:28 03-10-2023
Полный беспредел, направленный на беззаконный отьем частной собственности у жителей частного сектора. Власти устанавливают какие-то сроки в которые нужно уложиться, чтобы опротестовать их решение. А решение само по себе беззаконно. И главное власти уверены, что у них получится. Полное неуважение к людям. Думают, что с нами можно не считаться. Те, кто высказывается за застройщиков - это их люди. Совесть и мать родную продадут за рубль. Майдан в Барнауле захотели? Или думают, что мы просто так отдадим свою землю!
13:05:44 03-10-2023
господи, какие вы все наивные. Петиция, прокуратура, майдан.....ржу
19:49:20 03-10-2023
Гость (13:05:44 03-10-2023) господи, какие вы все наивные. Петиция, прокуратура, майдан.....ржу Опасным делом занялся - так можно и в лошадь превратиться.:))))
13:52:02 03-10-2023
Можно обратиться в онлайн приемную президента через интернет или в общественную приемную Д.А. Медведева в г. Барнауле. Помогает, проверено.
15:31:35 03-10-2023
Если город пересмотрит проект застройки Горы высотками,цена на участки и дома здесь вырастет в разы. Кто не хочет, или не может жить на земле, смогут купить на вырученные от продажи домов деньги достойное жилье. А на их участках вырастут коттеджи. Ведь еще пять лет назад участки здесь активно продавались и покупались . Люди строили добротное жилье, сами проводили коммуникации и ремонтировали дороги. НЕ МЕШАЙТЕ ЛЮДЯМ ЖИТЬ!!!!
09:29:47 17-10-2023
Воздух здесь лучше, чем в городе, и у нашей семьи есть надежда на долголетие. У моей дочери сильная аллергия. Ей посоветовали не менять место жительства. Кроме того, у нее проблемы с пространственной адаптацией, она физически не может жить где-либо еще. Я против строительства и переезда, дорожу своей семьей. Люди прикладывают много усилий, чтобы жить здесь, как в финансовом, так и в физическом плане. Мы ценим наши усилия и ценим друг друга.
10:11:50 17-10-2023
Мы против застрой мы на пенсии у нас отличный дом 112 кв метров но участок маленький что предлагают это 1комната дома вообще не рассматривают.
10:20:20 17-10-2023
опять эту тему мусолить. надоели
06:21:15 18-10-2023
Гора наш дом. Не трогайте нас пожалуйста!