Дом, где уживаются простой советский быт и барокко, продают на Горе

08 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Жилой четырёхэтажный "замок" с башенками продают на Змеиногорском тракте в Барнауле, коттедж находится в районе Авальмана. Объявление появилось на "Циане".

Внутри дом похож на Эрмитаж: с золотом на потолках, колоннами малахитового цвета и дорогостоящей утварью. Снаружи обнесён грубым бетонным забором, покрытым серыми пятнами. Такое сочетание можно по праву считать встречей капитализма, царскосельской роскоши и строгого советского прошлого.

























































"Эрмитаж" продают за 55 млн рублей на барнаульской Рублёвке / Фото: "Циан"

Площадь "Эрмитажа" на барнаульской Рублёвке – 800 кв. м. Он находится на участке 41 сотка и стоит недёшево – 55 млн рублей.

Особняк уставлен множеством диванов, кресел, кроватей и шкафов. В нём есть огромный кухонный гарнитур, забавная лестница на балкон (её ступеньки похожи на улыбающиеся вставные челюсти) и крошечный унитаз с синей крышкой.

"При строительстве дома использовались качественные и дорогостоящие стройматериалы", – подчёркивает продавец.

Дом предлагают вместе с гаражом и баней. Рядом находятся лес и санаторий "Барнаульский".

В районе развита инфраструктура. До центра Барнаула – 10 минут езды. В шаговой доступности магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта. Рядом есть школа.