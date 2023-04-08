Вычурный "Эрмитаж" с серым бетонным забором продают за 55 млн в Барнауле
Дом, где уживаются простой советский быт и барокко, продают на Горе
08 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Жилой четырёхэтажный "замок" с башенками продают на Змеиногорском тракте в Барнауле, коттедж находится в районе Авальмана. Объявление появилось на "Циане".
Внутри дом похож на Эрмитаж: с золотом на потолках, колоннами малахитового цвета и дорогостоящей утварью. Снаружи обнесён грубым бетонным забором, покрытым серыми пятнами. Такое сочетание можно по праву считать встречей капитализма, царскосельской роскоши и строгого советского прошлого.
Площадь "Эрмитажа" на барнаульской Рублёвке – 800 кв. м. Он находится на участке 41 сотка и стоит недёшево – 55 млн рублей.
Особняк уставлен множеством диванов, кресел, кроватей и шкафов. В нём есть огромный кухонный гарнитур, забавная лестница на балкон (её ступеньки похожи на улыбающиеся вставные челюсти) и крошечный унитаз с синей крышкой.
"При строительстве дома использовались качественные и дорогостоящие стройматериалы", – подчёркивает продавец.
Дом предлагают вместе с гаражом и баней. Рядом находятся лес и санаторий "Барнаульский".
В районе развита инфраструктура. До центра Барнаула – 10 минут езды. В шаговой доступности магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта. Рядом есть школа.
08:32:10 08-04-2023
Зачем человеку такие хоромы, их не продать, не жить в них невозможно, теперь хорошо, если под гостиницу кто-нибудь купит, а так все красиво.
10:35:25 08-04-2023
С шальных денег строилось. Сейчас уже наелись наконец-то, кому только это теперь надо?))
11:53:58 08-04-2023
Испанский стыд. Намешали всё, что только можно. Циганский табор отдыхает)))
14:02:26 08-04-2023
строил богатый дед. Причем уже под конец жизни, чтобы с внучками нянчиться. Какой-то безнадегой веет от этого дома. Там поди и привидения из под пыльных ковров выглядывают. И дух умершего деда по ночам вздыхает