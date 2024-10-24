Выдача автокредитов в России упала на 10%
В сентябре россияне взяли займы на 203,9 миллиарда рублей
24 октября 2024, 18:31, ИА Амител
В первый месяц осени в России произошло значительное снижение количества покупок автомобилей в кредит. Информацию об этом предоставило НБКИ, сообщает "Коммерсант".
В сентябре 2024 года россияне оформили кредиты на общую сумму 203,9 миллиарда рублей. Это на 9,7% меньше, чем в предыдущем месяце.
Также сократилось и количество выданных автокредитов. В сентябре их было оформлено 149,4 тысячи, что на 3% меньше, чем в августе. Однако в годовом выражении количество выданных автокредитов увеличилось на 41,2%.
По данным НБКИ, за первые семь месяцев 2024 года объем выданных автокредитов в России вырос более чем в два раза и составил почти 1,4 триллиона рублей. Аналитики связывают это с эффектом низкой базы в первой половине 2023 года, когда был дефицит новых автомобилей. В результате в 2024 году не только выросли объемы автокредитов, но и увеличилось количество одобренных заявок на их получение.
11:34:53 25-10-2024
А че так?
11:45:52 25-10-2024
Гость (11:34:53 25-10-2024) А че так?... ждут когда автоваз наделает больше - вот тогда классные прекрасные авто и купят, с инновационными продвинутыми фишечками:
багажник, который гармонично вписан в стремительную форму кузова.
просторный салон, практичные обивки.
кондиционер и прекрасная обзорность.
мягкие, удобные передние сиденья.
каждая кнопка и рукоятка — на своем месте, и все настроено на комфорт и практичность — от хорошо читаемой подсветки приборов до эффективного пакета шумоизоляции. От селектора коробки передач до кнопки открывания багажника.
не вру, реально, поцоны - с их сайта взял.