Выдача автокредитов в России упала на 10%

В сентябре россияне взяли займы на 203,9 миллиарда рублей

24 октября 2024, 18:31, ИА Амител

Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/667835

В первый месяц осени в России произошло значительное снижение количества покупок автомобилей в кредит. Информацию об этом предоставило НБКИ, сообщает "Коммерсант".

В сентябре 2024 года россияне оформили кредиты на общую сумму 203,9 миллиарда рублей. Это на 9,7% меньше, чем в предыдущем месяце.

Также сократилось и количество выданных автокредитов. В сентябре их было оформлено 149,4 тысячи, что на 3% меньше, чем в августе. Однако в годовом выражении количество выданных автокредитов увеличилось на 41,2%.

По данным НБКИ, за первые семь месяцев 2024 года объем выданных автокредитов в России вырос более чем в два раза и составил почти 1,4 триллиона рублей. Аналитики связывают это с эффектом низкой базы в первой половине 2023 года, когда был дефицит новых автомобилей. В результате в 2024 году не только выросли объемы автокредитов, но и увеличилось количество одобренных заявок на их получение.