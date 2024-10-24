Зарплаты в легкой промышленности выросли в Барнауле на 12%

Работодатели готовы платить больше, чем в 2023 году

24 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Средние предлагаемые зарплаты в сфере легкой промышленности выросли в Барнауле на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба платформы "Avito Работа".

Число вакансий в легкой промышленности в 2024 году увеличилось на 12%, на такой же процент стали больше и средние предлагаемые зарплаты в отрасли. Они достигли 53 060 рублей в месяц при полной занятости.

На 28% выросли предлагаемые зарплаты обивщиков – до 75 027 рублей за полный рабочий день. На 21% – у портных, за полный рабочий день они могут получать 54 875 рублей.

Третье место по динамике роста заработной платы заняла профессия швеи. Работодатели предлагают кандидатам на 17% больше, чем в прошлом году.