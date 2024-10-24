Зарплаты в легкой промышленности выросли в Барнауле на 12%
Работодатели готовы платить больше, чем в 2023 году
24 октября 2024, 11:00, ИА Амител
Средние предлагаемые зарплаты в сфере легкой промышленности выросли в Барнауле на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба платформы "Avito Работа".
Число вакансий в легкой промышленности в 2024 году увеличилось на 12%, на такой же процент стали больше и средние предлагаемые зарплаты в отрасли. Они достигли 53 060 рублей в месяц при полной занятости.
На 28% выросли предлагаемые зарплаты обивщиков – до 75 027 рублей за полный рабочий день. На 21% – у портных, за полный рабочий день они могут получать 54 875 рублей.
Третье место по динамике роста заработной платы заняла профессия швеи. Работодатели предлагают кандидатам на 17% больше, чем в прошлом году.
11:10:30 24-10-2024
и нафига домик с соседней новости на авиту выставлять?
позвонили б легкопромышленникам - мож кто и соблазнился б.
11:48:45 24-10-2024
Сказки это все... Инфляция уже все сожрала
12:21:33 24-10-2024
Растем Растем)) глядишь вырастем нормальной страной.