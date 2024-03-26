Выдача ипотеки на строительство частных домов может составить 1 трлн в 2024 году

Драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками

26 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Частный дом. Строительство / Фото: suksao on Freepik

Объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство может достигнуть 1 трлн рублей в 2024 году, прогнозирует ВТБ. И это будет в два раза больше, чем в прошлом году.

"Спрос на индивидуальное жилье в России продолжает увеличиваться опережающими темпами. Только за январь-февраль объем ИЖС в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года почти на 30%. Помимо комфортности такого формата проживания и более низкой цены "квадрата" в сравнении с квартирами, драйвером спроса выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми они еще ниже – 6%", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что ВТБ сейчас выдает примерно каждый второй кредит на загородную недвижимость именно с господдержкой. За неполные три месяца 2024 года средства на ИЖС и готовые дома в банке получили более 1,4 тысячи россиян на сумму 8,6 млрд рублей. Это примерно на 45% по количеству и объему больше, чем за тот же период 2023-го. В среднем на строительство или покупку готового дома клиенты берут 6,1 млн рублей.

По словам Сергея Бабина, госпрограммы будут становиться адресными – их фокус сместится на точечную финансовую поддержку заемщиков. В то же время, по оценке ВТБ, целесообразно сфокусироваться и на развитии частного строительства с учётом его востребованности.

При этом уровень развития этого финансового инструмента остается низким. По итогам января 2024 года доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.

"Мы считаем, что дать дополнительный импульс рынку может компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС. Это важно как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают изобилия вариантов в частном домостроении из-за их высокой себестоимости по сравнению с многоквартирными проектами", – отметил Сергей Бабин.

Более эффективным рынок сделает и введение эскроу-счетов. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов, напомнил Бабин. А в сегменте ИЖС снизит риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства