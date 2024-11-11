Выдачи промышленной ипотеки рухнули в России
В 2024 году было выдано всего 205 таких кредитов
11 ноября 2024, 23:05, ИА Амител
В 2024 году в России существенно сократились выдачи "Промышленной ипотеки" – бизнес стал в четыре раза реже брать льготные кредиты на расширение производства. Об этом сообщили в Минпромторге, пишут "Известия".
В текущем году было выдано всего 205 таких кредитов, что на 75,4% меньше, чем в 2023-м. Падение спроса связано с ужесточением условий выдачи. С апреля 2024 года займы доступны только для малого и среднего бизнеса с выручкой до 2 миллиардов рублей и для малых технологических компаний с выручкой до 4 миллиардов рублей.
Ставка также изменилась – ранее она была на уровне 3-5%, теперь стала плавающей. Сейчас это 14% для технологических компаний и 16% для других заемщиков при ключевой ставке 21%. Получается, что крупный бизнес исключен из списка потенциальных заемщиков, а малый и средний бизнес не может получить финансирование из-за высоких требований банков, отметили эксперты.
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