Выделенные Украине 297 млн долларов потратили на съемки ток-шоу

Кроме того, средства тратили на образовательно-развлекательные проекты и культурные мероприятия

28 января 2025, 11:50, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com / Alexander Grey

Американское агентство по международному развитию (USAID) за три года выделило Украине 297 млн долларов. Власти потратили эти деньги на съемки телевизионных шоу и документальных фильмов. Как сообщает "360", об этом заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

Отмечается, что часть денег досталась дуэту TVORCHI, другая – общественной организации "Сарах", которая проводила культурные мероприятия в Сумах. Также деньги пошли на съемки ток-шоу на YouTube "Эбаут", реалити "Тесто", а также циклу передач "Украинские дворцы. Золотой век". Также украинские власти из этих денег финансировали образовательно-развлекательный проект "КолледжCheck".

Напомним, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заморозил помощь агентства в адрес других стран. В их число попала и Украина.