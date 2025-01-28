Выделенные Украине 297 млн долларов потратили на съемки ток-шоу
Кроме того, средства тратили на образовательно-развлекательные проекты и культурные мероприятия
28 января 2025, 11:50, ИА Амител
Американское агентство по международному развитию (USAID) за три года выделило Украине 297 млн долларов. Власти потратили эти деньги на съемки телевизионных шоу и документальных фильмов. Как сообщает "360", об этом заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.
Отмечается, что часть денег досталась дуэту TVORCHI, другая – общественной организации "Сарах", которая проводила культурные мероприятия в Сумах. Также деньги пошли на съемки ток-шоу на YouTube "Эбаут", реалити "Тесто", а также циклу передач "Украинские дворцы. Золотой век". Также украинские власти из этих денег финансировали образовательно-развлекательный проект "КолледжCheck".
Напомним, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заморозил помощь агентства в адрес других стран. В их число попала и Украина.
11:58:31 28-01-2025
Это их внутреннее дело, что и куда тратить.
12:08:57 28-01-2025
часть денег досталась дуэту TVORCHI, другая — общественной организации "Сарах", которая проводила культурные мероприятия в Сумах. Также деньги пошли на съемки ток-шоу на YouTube "Эбаут", реалити "Тесто", а также циклу передач "Украинские вдорцы. Золотой век". Также украинские власти из этих денег финансировали образовательно-развлекательный проект "КолледжCheck".
понаписали в отчетах про всякую шушуру, а по факту большая часть осела в карманах правителей и чиновников
12:22:16 28-01-2025
До хохлов нет ни какого дела
А вот сколько на симонянов , $аманов,... , потрачено народных денег интересует