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Выделенные Украине 297 млн долларов потратили на съемки ток-шоу

Кроме того, средства тратили на образовательно-развлекательные проекты и культурные мероприятия

28 января 2025, 11:50, ИА Амител

Доллары / Фото: unsplash.com / Alexander Grey
Доллары / Фото: unsplash.com / Alexander Grey

Американское агентство по международному развитию (USAID) за три года выделило Украине 297 млн долларов. Власти потратили эти деньги на съемки телевизионных шоу и документальных фильмов. Как сообщает "360", об этом заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

Отмечается, что часть денег досталась дуэту TVORCHI, другая – общественной организации "Сарах", которая проводила культурные мероприятия в Сумах. Также деньги пошли на съемки ток-шоу на YouTube "Эбаут", реалити "Тесто", а также циклу передач "Украинские дворцы. Золотой век". Также украинские власти из этих денег финансировали образовательно-развлекательный проект "КолледжCheck".

Напомним, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заморозил помощь агентства в адрес других стран. В их число попала и Украина.

украина

Комментарии 3

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Гость

11:58:31 28-01-2025

Это их внутреннее дело, что и куда тратить.

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12:08:57 28-01-2025

часть денег досталась дуэту TVORCHI, другая — общественной организации "Сарах", которая проводила культурные мероприятия в Сумах. Также деньги пошли на съемки ток-шоу на YouTube "Эбаут", реалити "Тесто", а также циклу передач "Украинские вдорцы. Золотой век". Также украинские власти из этих денег финансировали образовательно-развлекательный проект "КолледжCheck".

понаписали в отчетах про всякую шушуру, а по факту большая часть осела в карманах правителей и чиновников

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Гость

12:22:16 28-01-2025

До хохлов нет ни какого дела
А вот сколько на симонянов , $аманов,... , потрачено народных денег интересует

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