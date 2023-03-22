"Выдохся". Попов рассказал, можно ли считать эпидемию ковида на Алтае законченной

Навсегда забыть о вирусе не получится, считает министр здравоохранения Алтайского края

22 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Однозначно говорить, что ковид навсегда ушёл из нашей жизни, нельзя. Таким мнением поделился глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время итоговой коллегии ведомства. По словам министра, пусть заболеваемость и снизилась, небольшая часть пациентов продолжает попадать в госпитали и даже в реанимации.

При этом тяжёлых пациентов сейчас минимальное число, подчеркнул Попов.

"Мы периодически всё ещё сталкиваемся с ростом заболеваемости. Сегодня остаются работать четыре госпиталя. Кроме того, есть инфекционные отделения, где лечатся госпитализированные с ковидом. Но тяжёлых пациентов почти не видим сегодня. В реанимациях 1-2 человека. А на пике было до 300 человек", – объяснил глава крайздрава.

Так что ковид определённо ослаб, но ни в коем случае не ушёл, сообщил Попов. По его словам, вирус ещё долго будет в нашей жизни.

"Вполне возможно, он станет сезонным заболеванием, как грипп. С определённой волнообразностью. Так что мы будем готовиться к нему периодически", – объяснил министр.

При этом Попов не сомневается, что весь наработанный медиками опыт поможет в дальнейшем лечить коронавирус более эффективно. По мнению министра, большое достижение алтайской медицины в эпоху ковида – развитие дистанционных технологий.

Напомним, Алтайский край борется с COVID-19 уже почти три года: первый заболевший в регионе появился 29 марта 2020 года.