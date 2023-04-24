Выездной "Онкопатруль" выявил 15 злокачественных опухолей в Алтайском крае

У одного из осмотренных мужчин выявили опухоль молочной железы

24 апреля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Краевой "Онкопатруль" работал на территории Каменской межрайонной больницы – специалисты выявили у обратившихся 15 злокачественных опухолей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В составе патруля онколог ОГШ, онколог-уролог, онколог-маммолог и врач УЗИ. Специалисты больницы заранее подготовили для них список пациентов, которые входят в группу риска.

По результатам обследований злокачественные опухоли выявили у 15 человек: шесть опухолей молочной железы, одну из которых нашли у мужчины, шесть – кожи, почки, предстательной железы, мочевого пузыря.

Всех обследованных направили в краевой онкодиспансер.