49 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 53 человека

23 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 49 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 30 марта, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 53 человека, из них 24 ребёнка до 14 лет.

Из общего числа пострадавших 16 человек, в том числе 5 детей, – жители Барнаула.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Ранее врач Роман Иванов назвал порядок действий при укусе клеща.