"Выход был". Власти Барнаула ответили семье, через забор ушедшей из закрытого парка
У посетителей парка была возможность обратиться к сотрудникам или пройти к следующим воротам, которые были открыты
30 августа 2024, 11:45, ИА Амител
В парке Центрального района есть несколько выходов, с помощью которых можно покинуть общественную территорию после закрытия, сообщает Telegram-канал муниципального центра управления города Барнаула.
Ранее в Telegram-канале Go_Barnaul появилось видео, на котором семья с маленькими детьми перелезает через забор, чтобы уйти из закрывшегося парка "Центральный".
"В 22:00 отключили аттракционы, фонтаны и т.д., люди (их было достаточно) начали двигаться к выходу, а ворота закрыты! Люди искали выход из парка, но, к сожалению, все было закрыто! Мы были с маленькими детьми, нам пришлось передавать их через высоченный забор. Спасибо людям, которые помогли! Обращение к сотрудникам парка: вы видели, сколько было людей, вы видели, сколько было детей? Неужели нельзя было подождать? Нельзя было оповестить по громкоговорителю, что вы закрываете на замок?" Ни одного охранника мы не нашли, чтобы попросить открыть нам ворота!" – возмутилась посетительница парка.
В администрации Барнаула ответили, что в 22:00 прекращают работу аттракционы, в это же время по громкой связи объявляют о том, что парк закрывается. В нем работает четыре входные группы и две калитки, ведущие на берег реки Барнаулки. Первыми закрываются две калитки (в промежутке между 22:00 и 22:30).
"В 22:30 закрываются все входные группы по порядку – от улицы Мало-Тобольской до улицы Ползунова. При этом сотрудник службы охраны просит оставшихся посетителей покинуть парк. Служебные ворота (со стороны бывшей спичечной фабрики) открыты до тех пор, пока не выйдет последний сотрудник. С 22:00 до 23:00 сотрудники аттракционов, кафе и кассы сдают смены. После того как вышел последний сотрудник парка, в ночь остается сотрудник охраны (ЧОП)", – отметили в МЦУ.
Освещение выключается в 00:00. На территории до 22:30-23:00 находятся работники парка и всю ночь – сотрудники ЧОП, которые в случае обращения помогут выйти.
"На камерах видеонаблюдения за 14.08.2024 зафиксировано, что в 22:27 посетители, увидев, что калитки, ведущие на берег реки Барнаулки, закрыты, прошли к воротам, ведущим на улицу Мало-Тобольскую, которые также уже были закрыты. У посетителей была возможность пройти к следующим воротам, которые были открыты, или обратиться к сотрудникам парка", – подчеркнули в МЦУ.
11:54:28 30-08-2024
Точняк - выход есть, только вы его сначала попробуйте отыскать! Это же бонусный аттракцион.
12:01:41 30-08-2024
Какое удовольствие по темноте шариться с маленькими детьми?
12:06:00 30-08-2024
Наверное, эти унылые жалобщики все свое детство провели, тупо уткнувшись в телефон, если уж для них перелезть ночью через забор - это ужас ужасный, а не волнующее приключение. Представляю, сколько страху они натерпелись, карабкаясь на этот "высоченный" (ха-ха три раза!) забор! Еще бы - первый раз в жизни ведь на забор-то лезли! Эх, где мои пятнадцать лет...
12:55:48 30-08-2024
Гость (12:06:00 30-08-2024) Наверное, эти унылые жалобщики все свое детство провели, туп... Я с друзьями пил пиво в 90-х на сцене, заходили легко - возле филармонии, комки стояли на ленинском напротив старого базара.
10:41:40 31-08-2024
Гость (12:06:00 30-08-2024) Наверное, эти унылые жалобщики все свое детство провели, туп... В детстве да, было по приколу и такой с кольями, а вот взрослый скорее напоряться.
12:25:17 30-08-2024
Мозгов хватило лезть через забор с детьми. Первый раз в парк наверное пришли. Всю жизнь был выход из парка в сторону спички
12:46:41 30-08-2024
Подключайте злых ОДНщиц из ЦентральногоРОВД и лишайте этих персонажей родительских прав
15:00:45 30-08-2024
Гость (12:46:41 30-08-2024) Подключайте злых ОДНщиц из ЦентральногоРОВД и лишайте этих п... Надо подключить правовые структуры для запрета работы аттракционов после 19 часов. Чтобы дети могли вовремя покинуть парк. А содержатели заведения получили меньше выручки, если не рады посетителям. Руководителей парка необходимо наказать рублем за насильственное удержание людей на территории.
18:07:38 30-08-2024
Дети в это время должны принять водные процедуры и слушать мамины сказки перед сном
10:35:07 31-08-2024
Гость (12:46:41 30-08-2024) Подключайте злых ОДНщиц из ЦентральногоРОВД и лишайте этих п... Может сразу, вас в крестные , фея вы наша
12:50:25 30-08-2024
Что вообще делать в парке с маленькими детьми до 22 часов, детям в это время пора спать.
13:40:54 30-08-2024
Гость (12:50:25 30-08-2024) Что вообще делать в парке с маленькими детьми до 22 часов, д... А зачем тогда в парке работают аттракционы до 22 часов? Где наглядная информация у каждого выхода из парка с отмеченными другими калитками, где карта-навигация? Режим для себя и своих детей устанавливайте сами, в чужую семью не лезьте! Дети всякие бывают, некоторые "жаворонки" в 20 часов засыпают, а для "сов" и в 23 норм.
14:12:41 30-08-2024
Гость (13:40:54 30-08-2024) А зачем тогда в парке работают аттракционы до 22 часов? Где ... Тоже, наверное, в парке ни разу не были. У входа, в парке, схема со всеми выходами
14:50:30 30-08-2024
Гость (14:12:41 30-08-2024) Тоже, наверное, в парке ни разу не были. У входа, в парке, с... Теперь и не пойду, если там такое обслуживание. Значит, на схеме не было указано, что другая калитка закрывается позже.
16:06:00 30-08-2024
Гость (14:50:30 30-08-2024) Теперь и не пойду, если там такое обслуживание. Значит, на с... Обслуживание.. Если человек идиот - это навсегда.
17:46:53 30-08-2024
Гость (16:06:00 30-08-2024) Обслуживание.. Если человек идиот - это навсегда. ... Ну, может вы подобрали подходящее определение для руководства парка, не знаю. Если бы я оказалась в парке перед запертой калиткой, то через забор не смогла бы перелезть. Вызвала бы полицию и написала заявление о незаконном лишении свободы,
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, -
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
з) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), -
(п. "з" введен Федеральным законом от 08.08.2024 N 218-ФЗ)
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 218-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
02:13:20 01-09-2024
Гость (17:46:53 30-08-2024) Ну, может вы подобрали подходящее определение для руководств... Лол, то же самое если бы я тебя держал за край кофты указательным и большим пальцем, а ты вопил "спасити похищают!!!"
Парк закрывается в определённое время, всегда в любом парке, любого города оставляют один вход открытым, ждут час, делают обход и только тогда закрывают последний выход.
17:09:04 30-08-2024
Гость (13:40:54 30-08-2024) А зачем тогда в парке работают аттракционы до 22 часов? Где ... Так приучайтесь вовремя укладывать деток с пеленок! Тогда они не превратятся в совят! А то привыкли тусоваться до 24 час, а дите мается, пока родичам самим спать не захочется...
20:40:06 30-08-2024
Гость (17:09:04 30-08-2024) Так приучайтесь вовремя укладывать деток с пеленок! Тогда о... От человека не зависит, жаворонок он или сова. Можно подавлять природную предрасположенность, но искоренить нельзя. Воспитание не поможет. Знаю семью, одни родители, одни правила, у них старший мальчик вечером ложился в 20 часов, мог уснуть на ковре, если родители не успели отправить в кровать; младшую же девочку в 23 уторкать не всегда получалось. Хронотип — это индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.
18:11:23 30-08-2024
Режим дня и отдыха соблюдайте и буд дети здоровы, перестанут истерить
13:24:39 30-08-2024
Для кого это расписание? Сколько раз утром в 8,в 8.30 перед работой хотела пройтись по парку, посмотреть как изменился парк после реконструкции. А всё закрыто на клюшку. Администрация вы в своём уме? Много езжу по стране. Парки для людей должны быть. Утром пробежка, зарядка, прогулки с колясками...сейчас рядом новые дома за речным, народ бы с удовольствием посещал парк утром. А администрацию парка видимо только выручка с аттракционов интересует.
19:25:30 30-08-2024
Житель Барнаула (13:24:39 30-08-2024) Для кого это расписание? Сколько раз утром в 8,в 8.30 перед ... в александровский приди и так же покачай права. знаток, тоже мне
13:31:14 30-08-2024
Надо было им ещё и освещение в 22.00 выключить,чтобы булками шевелили.
13:55:49 30-08-2024
Если есть видео, как семья с детьми перелезает через забор, значит, охранники парка всё лицезрели и сидели, ржали возле монитора, наблюдая картину. Вместо того, чтобы оказать людям помощь.
02:15:42 01-09-2024
Гость (13:55:49 30-08-2024) Если есть видео, как семья с детьми перелезает через забор, ... Точно, наверное они и на запись поставили..
Там же записывается с камер, только если кто-то рядом кнопочку нажал. Наверное хотели сохранить на память, но кто-то не смог утаить
14:00:31 30-08-2024
А если пожар?
16:00:55 30-08-2024
Вот какие сами в жизни в такие же истории себя и втягиваете, да ещё и режим детский не соблюдайте. Нечего искать виноватых. Поделом вам.
16:13:01 30-08-2024
Вошли не в ту дверь и Вышли не в ту дверь
16:37:31 30-08-2024
От Центрального парка одно название осталось, впрочем это можно и про другие сказать, это наборы аттракционов, а не парки
10:38:54 31-08-2024
Юс (16:37:31 30-08-2024) От Центрального парка одно название осталось, впрочем это мо... Этот самый худший ...
09:43:21 31-08-2024
Вот дожили! Все заборами огороживают: парки, поликлиники ( N 10 на ул. Г. Исакова), ДК ( Шинников на ул. Антона Петрова) и т.д. А сколько новостроек огорожено заборами, установлены шлагбаумы
10:05:51 31-08-2024
На входе есть вывеска с режимом работы парка и схема,где указаны все ворота и калитки.Любители острых ощущений сами находят себе и своим детям приключения.Немножко нужно быть поответственнее,тем более если пришли с детьми и своевременно до закрытия покидать заведения.Не ждать,когда под белы рученьки охрана будет выпроваживать
10:37:27 31-08-2024
Тут главный вопрос а кто эти что приватизировали страну и установили что общественный парк стал чьим-то наделом и горожанам нужно посещать ПАРК по расписанию , это же дичь!?
10:56:33 31-08-2024
Наверное, деревенские? Оказались перед закрытыми воротами и не придумали ничего, кроме как лезть через забор и швырять через него детей? Лишить их родительских прав, детей в детдом.
12:07:34 31-08-2024
Гость (17:09:04 30-08-2024) Так приучайтесь вовремя укладывать деток с пеленок! Тогда о... Это не приучается, это генетически заложено, ещë с доисторического периода когда человечество при кострах жило, да и сейчас ничего не изменилось, хронологический тип настраивается автоматически, когда одни спят, другие не спят что бы сторожить от нападения спящих. И сейчас организмы так же настраиваются это древний лайфхак, в одной и той же семье часть будут жаворонками, часть совами, что бы вы ни делали.
12:08:06 31-08-2024
Гость (17:09:04 30-08-2024) Так приучайтесь вовремя укладывать деток с пеленок! Тогда о... Это не приучается, это генетически заложено, ещë с доисторического периода когда человечество при кострах жило, да и сейчас ничего не изменилось, хронологический тип настраивается автоматически, когда одни спят, другие не спят что бы сторожить от нападения спящих. И сейчас организмы так же настраиваются это древний лайфхак, в одной и той же семье часть будут жаворонками, часть совами, что бы вы ни делали.
23:43:38 01-09-2024
Сами попали в такую ситуацию, не надо лжи, ничего по громкой связи не объявляют, работают аттракционы, играет музыка, а между тем охранник молча обходит ворота и закрывает их, на просьбу открыть ворота толпе людей отвечает равнодушным отказом, несмотря даже на присутствие беременной женщины! Пришлось покинуть парк через центральный вход, как он его назвал, выходящий на спичечную фабрику и выбираться на центральные улицы через грязь и лужи - прекрасное завершение вечера! И кстати, на мой вопрос, почему не объявляют о закрытии ворот по громкой связи, он ответил, что нет такой возможности. И ведь это происходит каждый вечер! Какое равнодушие, если не сказать садистское удовольствие и глумление над людьми испытывает руководство и охрана парка!