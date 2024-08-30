"Выход был". Власти Барнаула ответили семье, через забор ушедшей из закрытого парка

У посетителей парка была возможность обратиться к сотрудникам или пройти к следующим воротам, которые были открыты

30 августа 2024, 11:45, ИА Амител

В парке Центрального района есть несколько выходов, с помощью которых можно покинуть общественную территорию после закрытия, сообщает Telegram-канал муниципального центра управления города Барнаула.

Ранее в Telegram-канале Go_Barnaul появилось видео, на котором семья с маленькими детьми перелезает через забор, чтобы уйти из закрывшегося парка "Центральный".

"В 22:00 отключили аттракционы, фонтаны и т.д., люди (их было достаточно) начали двигаться к выходу, а ворота закрыты! Люди искали выход из парка, но, к сожалению, все было закрыто! Мы были с маленькими детьми, нам пришлось передавать их через высоченный забор. Спасибо людям, которые помогли! Обращение к сотрудникам парка: вы видели, сколько было людей, вы видели, сколько было детей? Неужели нельзя было подождать? Нельзя было оповестить по громкоговорителю, что вы закрываете на замок?" Ни одного охранника мы не нашли, чтобы попросить открыть нам ворота!" – возмутилась посетительница парка.

В администрации Барнаула ответили, что в 22:00 прекращают работу аттракционы, в это же время по громкой связи объявляют о том, что парк закрывается. В нем работает четыре входные группы и две калитки, ведущие на берег реки Барнаулки. Первыми закрываются две калитки (в промежутке между 22:00 и 22:30).

"В 22:30 закрываются все входные группы по порядку – от улицы Мало-Тобольской до улицы Ползунова. При этом сотрудник службы охраны просит оставшихся посетителей покинуть парк. Служебные ворота (со стороны бывшей спичечной фабрики) открыты до тех пор, пока не выйдет последний сотрудник. С 22:00 до 23:00 сотрудники аттракционов, кафе и кассы сдают смены. После того как вышел последний сотрудник парка, в ночь остается сотрудник охраны (ЧОП)", – отметили в МЦУ.

Освещение выключается в 00:00. На территории до 22:30-23:00 находятся работники парка и всю ночь – сотрудники ЧОП, которые в случае обращения помогут выйти.