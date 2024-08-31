Праздничные мероприятия состоятся практически во всех парках города

31 августа 2024, 10:20, ИА Амител

День города в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

День города 2024 состоится уже совсем скоро: в субботу, 31 августа. Салюты в этот день отменили, однако жителей краевой столицы ждут авиашоу, концерты и фестивали. Кроме того, свои программы подготовили и барнаульские парки. Там будут фестивали традиционных ценностей и национальных культур, показательные выступления по самбо, запуск воздушных змеев и многое другое. Amic.ru рассказывает, что можно будет увидеть на праздник.

Парк "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" 31 августа состоится Фестиваль традиционных ценностей.

С 11 до 20 часов у пруда будет идти фестиваль банного мастерства и парения. Банщики проведут показательные парения, также запланирована тематическая выставка, дегустация травяных чаев и меда, мастер-классы по массажу, медитациям и поющим чашам. Еще можно будет поучаствовать в традиционных молодецких забавах, спортивных состязаниях и играх.

С 11 до 16 часов на центральной аллее свою площадку развернет Алтайский государственный университет. Биологи покажут животных, экспонаты музея природы, также будет организован экоклуб с конкурсами. У химиков и математиков можно испытать виар-шлем и поучаствовать в составлении мозаики. В рамках демонстрации творческих традиций народов будет аквагрим, китайская каллиграфия и рисунки на пленэре. Еще одна тема – культуры и народы Алтая. Здесь расскажут о шаманах и об истории Тавдинских пещер. С 12:00 до 15:00 на "Зеленом пляже" пройдут традиционные русские игры, хороводы и забавы. Желающие смогут попробовать горячую кашу.

Без концерта творческих коллективов также не обойдется. Он пройдет с 14 до 21 часа на сцене у главного входа. С 15 до 19 часов в амфитеатре парка проведут "Галерейник" с выставкой картин барнаульских художников и акустическим концертом молодых исполнителей. В 19:30 выступит кавер-группа Jackpot с хитами разных лет.

Кроме того, на протяжении дня будет работать ярмарка изделий ручной работы, а проголодавшиеся смогут попробовать русские блины и оладьи.

День города в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Парк "Центральный"

Большая программа будет и в барнаульском парке "Центральный".

На главной сцене с 10 до 14 часов пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

С 14 часов начнутся концерты. Выступят ансамбль народной песни "Вечерки" (с 14 до 16 часов), коллективы Барнаульского городского детско-юношеского центра (с 16 до 17 часов), школы вокала "Голосология" и студии танца "Инфинити" (с 18 до 19 часов), а также будет музыкально-игровая программа от дуэта "Сочный" с участием группы "Эклипс" (с 19 до 21 часа).

Также запланированы интерактивные площадки, а именно:

10:00-13:30 – фестиваль детского туризма, краеведения и юнармейского движения "Я горжусь тобой, Алтай!";

10:00-14:00 – выставка-презентация национальных жилищ в рамках фестиваля "Единой семьей в Барнауле живем";

10:00-16:00 – выставка-презентация предприятий и учреждений культуры, образования Центрального района Барнаула;

10:00-21:00 – развлекательная зона отдыха;

14:00-17:00 – мастер-классы;

15:00-16:00 – концерт "Мой город – моя семья!" от Всероссийского общества слепых;

19:00-20:00 – спортивная площадка фитнес-клуба из спорткомплекса "Изумрудный".

Парк "Центральный"/ Фото: amic.ru

Парк "Лесная сказка"

Парк "Лесная сказка" станет главной площадкой Индустриального района Барнаула. Там праздник начнется с 12 часов. До 15 часов на главной сцене парка будет концерт творческих коллективов.

В 15 часов выступит Детский театр эстрадного танца "Хорошки" с гимном барнаульского зоопарка, затем на сцене появятся артисты краевой филармонии и музыкального театра, хореографический ансамбль "Гармония", Образцовый детский коллектив Алтая и цирковая студия "Арлекино". В 16:00 собравшимся сыграет Барнаульский духовой оркестр. А с 19 до 21 часа на главной сцене парка состоится районный концерт "Вместе с тобой, Барнаул".

На центральной аллее в 12 часов стартует программа организации "Весточка из дома, с заботой о солдате". Здесь будет полевая кухня, мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы. В 14 часов спортивный клуб "Феникс" проведет мастер-классы и показательные выступления по самбо. В 18 часов в зоопарке разыграют подарки, главным призом станет стиральная машина. В розыгрыше смогут поучаствовать все, кто посетит зоопарк в День города.

Парк "Арлекино"

31 августа в парке "Арлекино" в 16 часов состоится праздничный концерт на главной сцене. А в 18:30 там начнется Фестиваль воздушных змеев. Также на территории парка в День города будет работать 12 интерактивных площадок.

Концерт в парке "Арлекино" / Фото: amic.ru

Парк "Эдельвейс"

В парке "Эдельвейс" никаких мероприятий, связанных с проведением Дня города, не планируется, рассказал amic.ru директор парка.

Парк "Солнечный ветер"

Мероприятия в парке "Солнечный ветер" пройдут с 13 до 16 часов, поделился его представитель. Запланированы выступления детских творческих коллективов, которые споют и станцуют для зрителей. Также состоятся мастер-классы от Федерации ушу. Еще в программе есть дополнительные развлечения от партнеров парка – например, пришедшие смогут поиграть в большой надувной дартс.

Парк "Юбилейный"

В "Юбилейном" никаких концертов или фестивалей не планируется, так как там сейчас еще продолжается реконструкция. Однако пройдет акция "Экскурсионный флешмоб". Барнаульский историк Данил Дегтярев проведет барнаульцев по территории парка, покажет стоящий рядом памятник японским военнопленным, а затем и озеро на ул. Гущина. Экскурсия начнется в 12 часов 31 августа и продлится до полутора часов. Место сбора – у входа в Алтайский транспортный техникум (ул. Юрина, 166). Экскурсия бесплатная, а число участников не ограничено. Записываться тоже не надо – достаточно просто прийти к назначенному времени в указанное место.

Как вообще пройдет День города в Барнауле?

Главной локацией Дня города в Барнауле станет площадь Сахарова. Там состоится праздничный концерт, спортивные мероприятия, фестиваль ГТО и так далее. На ул. Мало-Тобольской пройдет ярмарка "Барнаул семейный" и выставка "Барнаул туристский". Также в 17 часов на площади перед Старым базаром пройдет состязание по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3". А еще над акваторией Оби с 17 до 18 часов пролетят "Русские витязи". Увидеть авиашоу можно будет с набережной и из Нагорного парка. А вот салют отменили.

С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.