Выход сериала "Преступление и наказание" отложили на неопределенный срок

Новую дату релиза обещают назвать позднее

30 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Кадр из предстоящего сериала "Преступление и наказание" / "Кинопоиск"

"Кинопоиск" отложил релиз сериала "Преступление и наказание" на неопределенный срок, объявили в пресс-службе стриминга.

Изначально адаптация романа Федора Достоевского должна была стартовать 26 октября, но сначала ее перенесли на 27-е, а после – на 29 октября. Однако и в эту дату сериал зрители не увидели.

"Есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали, – говорят в "Кинопоиске". – Понимаем ответственность перед нашими подписчиками и перед всеми, кто на протяжении этих дней свою грусть переводил в мемы и шутки. Спасибо вам, что ждете и переживаете".

В "Кинопоиске" поблагодарили съемочную группу и актеров за проделанную работу, а также пообещали назвать дату релиза позднее.