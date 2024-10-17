Вылет и отправка самолетов в аэропорту Барнаула задерживается из-за тумана
Речь идет о четырех рейсах до Москвы и одного – до Санкт-Петербурга. Воздушные суда должны были прибыть и отправиться утром
17 октября 2024, 07:41, ИА Амител
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Вылет пяти рейсов перенесли в барнаульском аэропорту из-за тумана. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.
Речь идет об одном рейсе до Санкт-Петербурга и четырех – до Москвы. Если по расписанию они должны были начать отправляться ранним утром, то теперь время вылета изменили на дневное.
Также возникли проблемы с приемом воздушного транспорта. Задерживаются пять самолетов: четыре – из Москвы и один – из Санкт-Петербурга.
08:31:56 17-10-2024
Все пошло на сдвиг, наша жизнь как миг
Коротка, как юбка у путан
Нам всё нипочем, через левое плечо
Плюнем и пойдем через туман
09:19:08 17-10-2024
шо ..опять
00:23:51 18-10-2024
а почему в китае запросто летают при таких метеоусловиях, а?? обучите наших летунов, оборудование поставьте!!