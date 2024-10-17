Вылет и отправка самолетов в аэропорту Барнаула задерживается из-за тумана

Речь идет о четырех рейсах до Москвы и одного – до Санкт-Петербурга. Воздушные суда должны были прибыть и отправиться утром

17 октября 2024, 07:41, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Вылет пяти рейсов перенесли в барнаульском аэропорту из-за тумана. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Речь идет об одном рейсе до Санкт-Петербурга и четырех – до Москвы. Если по расписанию они должны были начать отправляться ранним утром, то теперь время вылета изменили на дневное.

Также возникли проблемы с приемом воздушного транспорта. Задерживаются пять самолетов: четыре – из Москвы и один – из Санкт-Петербурга.