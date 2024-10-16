Задержки при отправке и приеме самолетов произошли в аэропорту Барнаула
Причиной мог стать густой туман, накрывший краевую столицу
16 октября 2024, 09:01, ИА Амител
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Проблемы с отправкой и приемом рейсов возникли в аэропорту Барнаула из-за тумана утром 16 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Так, запланированные к отправке рейсы до Москвы перенесли на день. По расписанию они должны были отправиться в 08:05 и 09:55, однако дата и расчетное время вылета у них изменились на 14:30 и 13:35 соответственно.
У прибывающих рейсов также возникли проблемы: прилетающие в утренние часы самолеты в результате прибудут лишь днем. Читатель amic.ru рассказал, что воздушные суда перенаправляют в новосибирский аэропорт Толмачево.
09:44:24 16-10-2024
запланированные к отправке рейсы до Москвы перенесли на день
Завтра полетят? Сочувствую.
10:06:33 16-10-2024
Гость (09:44:24 16-10-2024) запланированные к отправке рейсы до Москвы перенесли на день... На дневное время, умник. Рейсы были на "утро", теперь на "день".Если б на завтра был бы перенос на сутки.
16:11:46 16-10-2024
оборудование старое в порту. в Китае вообще вслепую садятся в белое молоко и норм.