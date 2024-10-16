Задержки при отправке и приеме самолетов произошли в аэропорту Барнаула

Причиной мог стать густой туман, накрывший краевую столицу

16 октября 2024, 09:01, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Проблемы с отправкой и приемом рейсов возникли в аэропорту Барнаула из-за тумана утром 16 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, запланированные к отправке рейсы до Москвы перенесли на день. По расписанию они должны были отправиться в 08:05 и 09:55, однако дата и расчетное время вылета у них изменились на 14:30 и 13:35 соответственно.

У прибывающих рейсов также возникли проблемы: прилетающие в утренние часы самолеты в результате прибудут лишь днем. Читатель amic.ru рассказал, что воздушные суда перенаправляют в новосибирский аэропорт Толмачево.