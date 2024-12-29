Вылетела на встречку. Два человека погибли в аварии в Славгородском районе

Полученные в аварии травмы были несовместимы с жизнью

29 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: стоп-кадр из видео

Еще одна смертельная авария произошла в Алтайском крае 29 декабря, информирует региональное ГУ МВД. На автодороге К-03 женщина, водитель "Мазды 3", которая ехала в сторону Славгорода, не справилась с управлением и выехала на встречку. Там машина столкнулась с "Ладой Грантой".

В результате ДТП водитель автомобиля отечественного производства 1957 года рождения и его пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель "Мазды 3" получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и персональные данные участников.

Как ранее сообщал amic.ru, еще одна смертельная авария произошла 29 декабря в Калманском районе. В ней погибли два человека и еще четыре пострадали.