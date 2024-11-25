Вылов лосося в России стал антирекордным за последние 20 лет

За год рыбаки поймали 235,4 тысячи тонн лососевых

25 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Лосось / Фото: pxhere.com/ru/photo/819780

В 2024 году в России был зафиксирован рекордно низкий уровень вылова лососевых за последние два десятилетия. Об этом стало известно из сообщения газеты "Коммерсантъ", которое основано на информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным ВАРПЭ, к середине ноября вылов лососевых в России составил всего 235,4 тысячи тонн. При этом до конца сезона осталось меньше недели, и активный лов уже не ведется.

Этот результат стал худшим с 2005 года.

В 2023 году, напротив, Россия достигла наилучших показателей по вылову лососевых: было добыто 609 тысяч тонн. Самый высокий результат был отмечен в 2018 году – 685 тысяч тонн.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять-семь лет уловы лососевых будут, скорее, скромными. Это связано, в том числе, с увеличением расходов рыболовных предприятий. По информации ВАРПЭ, затраты на обслуживание банковских кредитов за год выросли более чем в два раза.