Вылов лосося в России стал антирекордным за последние 20 лет
За год рыбаки поймали 235,4 тысячи тонн лососевых
25 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
В 2024 году в России был зафиксирован рекордно низкий уровень вылова лососевых за последние два десятилетия. Об этом стало известно из сообщения газеты "Коммерсантъ", которое основано на информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ).
По данным ВАРПЭ, к середине ноября вылов лососевых в России составил всего 235,4 тысячи тонн. При этом до конца сезона осталось меньше недели, и активный лов уже не ведется.
Этот результат стал худшим с 2005 года.
В 2023 году, напротив, Россия достигла наилучших показателей по вылову лососевых: было добыто 609 тысяч тонн. Самый высокий результат был отмечен в 2018 году – 685 тысяч тонн.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять-семь лет уловы лососевых будут, скорее, скромными. Это связано, в том числе, с увеличением расходов рыболовных предприятий. По информации ВАРПЭ, затраты на обслуживание банковских кредитов за год выросли более чем в два раза.
21:19:57 25-11-2024
А может, причина в том что с российского рынка ушли компании, которые боятся попасть под санкции?
Ловят-то не меньше, просто в российских портах не разгружаются .
21:23:28 25-11-2024
потому что дофига культивируется вкусного дешевого
22:29:05 25-11-2024
Гость (21:23:28 25-11-2024) потому что дофига культивируется вкусного дешевого... Самогона?
23:04:50 25-11-2024
Гость (21:23:28 25-11-2024) потому что дофига культивируется вкусного дешевого... Сам вылавливал? Дофига - это сколько и где? Рыбэксперт ...
21:39:21 25-11-2024
Оценочное суждение: Снижение вылова лосося в 2024 году по отношению к вылову в 2023 году в 2,5 раза, с 609 тысяч тонн до 240 тысяч тонн можно объяснить только пиратской продажей улова в другие страны без учета его в России. Вылов остался на уровне, но незаконно продан в другие страны.
21:47:05 25-11-2024
Так вроде крабов народ массово есть начал. Чего нам эти лососи
06:05:13 26-11-2024
Гость (21:47:05 25-11-2024) Так вроде крабов народ массово есть начал. Чего нам эти лосо... Отличный юмор, даже сарказм. А ещё лангусты и устрицы со стола не сходят.
09:27:32 26-11-2024
Гость (06:05:13 26-11-2024) Отличный юмор, даже сарказм. А ещё лангусты и устрицы со сто... Это не юмор это так президенту докладывали
21:58:19 25-11-2024
Зачем ловить 10 рыб и продать по рублю за штуку . Легче поймать одну и продать за 10 рублей . Такая везде
22:02:19 25-11-2024
"Это связано, в том числе, с увеличением расходов рыболовных предприятий".
Если у рыболовных предприятий увеличились расходы, то нужно больше ловить рыбы и покрывать расходы.
Стоимость лосося в рознице за 2024 год выросла в 2,5 раза и более,
07:55:55 26-11-2024
всю рыбу выловили, бедняга не успевает плодиться. Сколько человечество извело морских животных, рыбы, моллюсков, книгу целую написать можно, а сейчас и до лососевых добрались? Или втихушку продают за границей просто?
12:07:22 26-11-2024
Ну что врать-то? Скажите как есть: продали за бугор!