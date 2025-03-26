"Продуть голову" — реальная угроза, а не просто народное выражение, отметила врач

26 марта 2025, 10:42, ИА Амител

Лысый мужчина, сильный ветер / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С наступлением весны многим хочется сбросить надоевшие теплые вещи, но внезапные перепады температуры могут привести к переохлаждению. Фраза "голову продует" – это не просто народное выражение, а реальная угроза здоровью. О причинах, рисках и последствиях переохлаждения головы "Секрету фирмы" рассказала врач-терапевт Ольга Чистик.

Что значит "продуло голову"

По словам врача, охлаждение головы вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, что нарушает кровоснабжение нервных тканей и слизистых оболочек. Это может привести к:

неврологическим нарушениям – воспалению тройничного или лицевого нерва из-за сдавления или прямого воздействия холода;

– воспалению тройничного или лицевого нерва из-за сдавления или прямого воздействия холода; снижению местного иммунитета – повышается риск обострения гайморита, отита и других лор-заболеваний;

– повышается риск обострения гайморита, отита и других лор-заболеваний; спазму мышц и сосудов – это усиливает болевые ощущения и может спровоцировать приступ мигрени.

Почему весной риск особенно велик

Весной риск переохлаждения головы увеличивается из-за:

резких перепадов температуры – организм не успевает адаптироваться, что вызывает стресс для сосудов;

– организм не успевает адаптироваться, что вызывает стресс для сосудов; ослабленного иммунитета – нехватка витаминов (особенно D и C) после зимы снижает защитные силы организма;

– нехватка витаминов (особенно D и C) после зимы снижает защитные силы организма; высокой влажности и сезонных аллергенов – пыльца и сырость раздражают слизистые, способствуя воспалениям.

Какие болезни могут развиться

Если "продуло голову", могут возникнуть серьезные осложнения:

отит – боль и шум в ухе, снижение слуха, возможны гнойные выделения;

– боль и шум в ухе, снижение слуха, возможны гнойные выделения; невралгия тройничного нерва – острая стреляющая боль в лице, усиливающаяся при разговоре или жевании;

– острая стреляющая боль в лице, усиливающаяся при разговоре или жевании; менингит – сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высокая температура;

– сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высокая температура; алопеция – переохлаждение может вызвать выпадение волос из-за нарушения кровоснабжения волосяных луковиц.

Как отличить простуду от опасных состояний

Если симптомы ограничиваются насморком, першением в горле и температурой до 37,5 градуса, то это, скорее всего, обычная простуда, которая может пройти меньше чем за неделю.

Если же появились следующие признаки, нужно срочно обратиться к врачу:

боль – интенсивная, стреляющая, односторонняя (может указывать на невралгию или неврит);

– интенсивная, стреляющая, односторонняя (может указывать на невралгию или неврит); нарушения координации, обмороки, рвота (возможны при менингите);

(возможны при менингите); температура выше 38,5 градуса, не сбивающаяся жаропонижающими;

выше 38,5 градуса, не сбивающаяся жаропонижающими; онемение части лица, асимметрия мимики (признаки паралича лицевого нерва);

части лица, асимметрия мимики (признаки паралича лицевого нерва); симптомы длятся дольше семи дней или резко усиливаются.