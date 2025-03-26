Выпадут волосы и зашумит в ухе. Что происходит с организмом, если "продуло голову"
"Продуть голову" — реальная угроза, а не просто народное выражение, отметила врач
26 марта 2025, 10:42, ИА Амител
С наступлением весны многим хочется сбросить надоевшие теплые вещи, но внезапные перепады температуры могут привести к переохлаждению. Фраза "голову продует" – это не просто народное выражение, а реальная угроза здоровью. О причинах, рисках и последствиях переохлаждения головы "Секрету фирмы" рассказала врач-терапевт Ольга Чистик.
Что значит "продуло голову"
По словам врача, охлаждение головы вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, что нарушает кровоснабжение нервных тканей и слизистых оболочек. Это может привести к:
- неврологическим нарушениям – воспалению тройничного или лицевого нерва из-за сдавления или прямого воздействия холода;
- снижению местного иммунитета – повышается риск обострения гайморита, отита и других лор-заболеваний;
- спазму мышц и сосудов – это усиливает болевые ощущения и может спровоцировать приступ мигрени.
Почему весной риск особенно велик
Весной риск переохлаждения головы увеличивается из-за:
- резких перепадов температуры – организм не успевает адаптироваться, что вызывает стресс для сосудов;
- ослабленного иммунитета – нехватка витаминов (особенно D и C) после зимы снижает защитные силы организма;
- высокой влажности и сезонных аллергенов – пыльца и сырость раздражают слизистые, способствуя воспалениям.
Какие болезни могут развиться
Если "продуло голову", могут возникнуть серьезные осложнения:
- отит – боль и шум в ухе, снижение слуха, возможны гнойные выделения;
- невралгия тройничного нерва – острая стреляющая боль в лице, усиливающаяся при разговоре или жевании;
- менингит – сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высокая температура;
- алопеция – переохлаждение может вызвать выпадение волос из-за нарушения кровоснабжения волосяных луковиц.
Как отличить простуду от опасных состояний
Если симптомы ограничиваются насморком, першением в горле и температурой до 37,5 градуса, то это, скорее всего, обычная простуда, которая может пройти меньше чем за неделю.
Если же появились следующие признаки, нужно срочно обратиться к врачу:
- боль – интенсивная, стреляющая, односторонняя (может указывать на невралгию или неврит);
- нарушения координации, обмороки, рвота (возможны при менингите);
- температура выше 38,5 градуса, не сбивающаяся жаропонижающими;
- онемение части лица, асимметрия мимики (признаки паралича лицевого нерва);
- симптомы длятся дольше семи дней или резко усиливаются.
"При появлении этих симптомов важно исключить бактериальные осложнения, неврологические патологии и своевременно начать терапию", – подчеркнула терапевт.
11:10:25 26-03-2025
У нас в школе так учительница ослепла, после менингита
11:33:40 26-03-2025
гость (11:10:25 26-03-2025) У нас в школе так учительница ослепла, после менингита... Менингит - это инфекция. Чаще всего бактериальная. К "продуло" не имеет никакого отношения, как правило возбудитель передается от человека к человеку.
13:27:24 26-03-2025
Гость (11:33:40 26-03-2025) Менингит - это инфекция. Чаще всего бактериальная. К "продул... и? я где то написал, что ее продуло?