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Выпадут волосы и зашумит в ухе. Что происходит с организмом, если "продуло голову"

"Продуть голову" — реальная угроза, а не просто народное выражение, отметила врач

26 марта 2025, 10:42, ИА Амител

Лысый мужчина, сильный ветер / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Лысый мужчина, сильный ветер / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С наступлением весны многим хочется сбросить надоевшие теплые вещи, но внезапные перепады температуры могут привести к переохлаждению. Фраза "голову продует" – это не просто народное выражение, а реальная угроза здоровью. О причинах, рисках и последствиях переохлаждения головы "Секрету фирмы" рассказала врач-терапевт Ольга Чистик.

Что значит "продуло голову"

По словам врача, охлаждение головы вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, что нарушает кровоснабжение нервных тканей и слизистых оболочек. Это может привести к:

  • неврологическим нарушениям – воспалению тройничного или лицевого нерва из-за сдавления или прямого воздействия холода;
  • снижению местного иммунитета – повышается риск обострения гайморита, отита и других лор-заболеваний;
  • спазму мышц и сосудов – это усиливает болевые ощущения и может спровоцировать приступ мигрени.

Почему весной риск особенно велик

Весной риск переохлаждения головы увеличивается из-за:

  • резких перепадов температуры – организм не успевает адаптироваться, что вызывает стресс для сосудов;
  • ослабленного иммунитета – нехватка витаминов (особенно D и C) после зимы снижает защитные силы организма;
  • высокой влажности и сезонных аллергенов – пыльца и сырость раздражают слизистые, способствуя воспалениям.

Какие болезни могут развиться

Если "продуло голову", могут возникнуть серьезные осложнения:

  • отит – боль и шум в ухе, снижение слуха, возможны гнойные выделения;
  • невралгия тройничного нерва – острая стреляющая боль в лице, усиливающаяся при разговоре или жевании;
  • менингит – сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высокая температура;
  • алопеция – переохлаждение может вызвать выпадение волос из-за нарушения кровоснабжения волосяных луковиц.

Как отличить простуду от опасных состояний

Если симптомы ограничиваются насморком, першением в горле и температурой до 37,5 градуса, то это, скорее всего, обычная простуда, которая может пройти меньше чем за неделю.

Если же появились следующие признаки, нужно срочно обратиться к врачу:

  • боль – интенсивная, стреляющая, односторонняя (может указывать на невралгию или неврит);
  • нарушения координации, обмороки, рвота (возможны при менингите);
  • температура выше 38,5 градуса, не сбивающаяся жаропонижающими;
  • онемение части лица, асимметрия мимики (признаки паралича лицевого нерва);
  • симптомы длятся дольше семи дней или резко усиливаются.

"При появлении этих симптомов важно исключить бактериальные осложнения, неврологические патологии и своевременно начать терапию", – подчеркнула терапевт.

Кристаллы соли / Фото: unsplash.com / Krystal Ng

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Комментарии 3

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гость

11:10:25 26-03-2025

У нас в школе так учительница ослепла, после менингита

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Гость

11:33:40 26-03-2025

гость (11:10:25 26-03-2025) У нас в школе так учительница ослепла, после менингита... Менингит - это инфекция. Чаще всего бактериальная. К "продуло" не имеет никакого отношения, как правило возбудитель передается от человека к человеку.

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Гость

13:27:24 26-03-2025

Гость (11:33:40 26-03-2025) Менингит - это инфекция. Чаще всего бактериальная. К "продул... и? я где то написал, что ее продуло?

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