Выплата за медаль "Родительская слава" в Алтайском крае выросла в два раза

Это единовременное денежное пособие

03 октября 2024, 15:00, Александра Черданцева

Многодетная семья. Руки / Фото: freepik

Депутаты Заксобрания Алтайского края увеличили размер выплаты родителям, получающим медаль "Родительская слава". Она выросла ровно в два раза.

Раньше родители получали единовременно 15 тысяч рублей, теперь будут – 30 тысяч. Эти деньги выдают только одному из родителей семьи.

Медаль "Родительская слава" получают":

граждане РФ;

постоянно проживающие в регионе более 15 лет;

родившие (усыновившие) и воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей.

С инициативой о росте выплаты выступила фракция "Единая Россия" в АКЗС. Губернатор Виктор Томенко идею поддержал.

В 2023 году медалью наградили 15 человек, в 2022-м было столько же.

Как ранее сообщал amic.ru, на сессии 2 октября депутаты сделали льготу по транспортному налогу более доступной для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Раньше они не платили налог на авто до 100 лошадиных сил, если машина мощнее, то льготы не было. Теперь же все граждане этих категорий будут платить лишь разницу между льготными 100 л.с. и мощностью авто, если оно до 200 л.с.