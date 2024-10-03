"Справедливость восторжествовала". Кому на Алтае дали льготу на транспортный налог?

Этого долго добавились разные партии

03 октября 2024, 11:10, ИА Амител

Автомобиль. Семья / Фото: prostooleh on Freepik

Депутаты парламента Алтайского края на сессии 2 октября расширили список получателей льготы на транспортный налог. Если раньше этот налог не платили почти 15 тысяч жителей региона, то теперь часть платежа "простят" еще 27 тысячам человек.

Как было?

До 1 января 2025 года право на нулевую ставку транспортного налога на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил имели несколько категорий населения:

многодетные семьи;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших ветеранов, пенсионеры;

инвалиды;

родители детей-инвалидов;

"чернобыльцы";

Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней;

дети под опекой.

По словам председателя комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александра Локтева, в прошлом году льготу получили 14,8 тыс. человек. Повторимся, лишь те, чье авто не мощнее 100 л.с.

Как будет?

Но 100 л.с. – это маломощный автомобиль. Например, это "Шкода Рапид", "Рено Логан", "Лада Калина", "Тойота Королла", "КИА Пиканто".

"Машины с мощностью до 100 л.с. давно не актуальны в современном мире", – подчеркнула во время обсуждения депутат от КПРФ Людмила Клюшникова.

И КПРФ, и "Справедливая Россия – За правду", и ЛДПР неоднократно призывали поднять планку по мощности. И теперь их поддержала "Единая Россия".

И вот с 1 января 2025 года ветераны боевых действий (участники не только СВО, но и военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии), а также один из родителей многодетной семьи получат дополнительную льготу. Владея автомобилем не более 200 л.с., они будут платить налог за минусом "бесплатных" 100 л.с. То есть условно за авто в 150 л.с. придется отдавать государству только за 50 л.с.

Александр Локтев добавил, что потенциально на льготу могут рассчитывать около 27 тысяч жителей региона.

Для остальных категорий льготников в этом законе ничего не меняется. Возможно, только пока.

"Справедливость восторжествовала. Это категории, о которых мы больше всего говорили, но просим не останавливаться на достигнутом и сделать льготу еще и для родственников погибших ветеранов боевых действий. Давайте вернемся к этому вопросу в следующем году", – призвал глава фракции СРЗП Александр Молотов.

А глава фракции ЛДПР Владимир Семенов предложил еще решить вопрос с предоставлением земли многодетным семьям.