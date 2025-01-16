В Госдуме предлагают увеличить выплату остатка материнского капитала

Инициаторы отмечают, что такая мера позволит поддержать больше семей с детьми

16 января 2025, 16:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Госдуму внесли законопроект о повышении единовременной выплаты остатка материнского капитала до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас получить остаток маткапитала возможно, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Инициатором проекта выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Согласно предлагаемым изменениям, остаток средств материнского капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей", – пояснили в агентстве.

Авторы проекта отмечают, что остаток маткапитала нужно увеличивать из-за резкого роста цен на многие товары и услуги: в их числе отдых, школьная форма и школьные принадлежности. По их мнению, принятие законопроекта позволит материально поддержать больше российских семей с детьми.