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На Алтае мужчина пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам

Он заключил контракт с Минобороны РФ, когда приставы начали взыскивать задолженность

28 октября 2024, 10:31, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru
Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае боец СВО, вернувшись в отпуск из зоны проведения спецоперации, оплатил более 600 тыс. рублей долгов по кредитам, сообщает региональная ФССП.

У судебных приставов находились исполнительные производства в отношении жителя Новоалтайска и его супруги о взыскании задолженности. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался правом на приостановление исполнительного производства, а также правом на приостановление исполнительных производств в отношении супруги.

"Несмотря на то, что меры принудительного взыскания к нему не применялись, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все исполнительные производства в его отношении, а также его супруги окончены", – рассказали в ведомстве.

Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и сам изъявил желание полностью избавиться от долгов.

Алтайский край СВО долги кредит

Комментарии 10

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Гость

10:36:04 28-10-2024

Вот молодец

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Гость

10:38:03 28-10-2024

Нормальный мужской поступок, а к чему в геройство превращать???

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Гость

10:42:54 28-10-2024

К чему???? Мужчины перевелись, если простой мужской поступок в геройство возводят???????????

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Гость из будущего

10:48:21 28-10-2024

Спасибо, но нет

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гость

11:01:16 28-10-2024

спасибо, но нет

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Гость

12:31:19 28-10-2024

а я кредиты не беру, не люблю быть должен

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Гость

10:22:02 29-10-2024

Гость (12:31:19 28-10-2024) а я кредиты не беру, не люблю быть должен... Для этого должна быть возлюбленная супруга.

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Гость

13:23:05 28-10-2024

Ух ты, оказывается, СВО решает проблемы! Айда туда, ребята!

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Гость

08:41:41 29-10-2024

И супруге оплатил, и возлюбленной?

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Жора

10:00:59 29-10-2024

И где гарантия, что возлюбленная супруга не наберёт новых кредитов?)

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