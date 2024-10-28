На Алтае мужчина пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам
Он заключил контракт с Минобороны РФ, когда приставы начали взыскивать задолженность
28 октября 2024, 10:31, ИА Амител
В Алтайском крае боец СВО, вернувшись в отпуск из зоны проведения спецоперации, оплатил более 600 тыс. рублей долгов по кредитам, сообщает региональная ФССП.
У судебных приставов находились исполнительные производства в отношении жителя Новоалтайска и его супруги о взыскании задолженности. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался правом на приостановление исполнительного производства, а также правом на приостановление исполнительных производств в отношении супруги.
"Несмотря на то, что меры принудительного взыскания к нему не применялись, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все исполнительные производства в его отношении, а также его супруги окончены", – рассказали в ведомстве.
Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и сам изъявил желание полностью избавиться от долгов.
10:36:04 28-10-2024
Вот молодец
10:38:03 28-10-2024
Нормальный мужской поступок, а к чему в геройство превращать???
10:42:54 28-10-2024
К чему???? Мужчины перевелись, если простой мужской поступок в геройство возводят???????????
10:48:21 28-10-2024
Спасибо, но нет
11:01:16 28-10-2024
спасибо, но нет
12:31:19 28-10-2024
а я кредиты не беру, не люблю быть должен
10:22:02 29-10-2024
Гость (12:31:19 28-10-2024) а я кредиты не беру, не люблю быть должен... Для этого должна быть возлюбленная супруга.
13:23:05 28-10-2024
Ух ты, оказывается, СВО решает проблемы! Айда туда, ребята!
08:41:41 29-10-2024
И супруге оплатил, и возлюбленной?
10:00:59 29-10-2024
И где гарантия, что возлюбленная супруга не наберёт новых кредитов?)