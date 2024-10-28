На Алтае мужчина пошел на СВО и оплатил долги возлюбленной по кредитам

Он заключил контракт с Минобороны РФ, когда приставы начали взыскивать задолженность

28 октября 2024, 10:31, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае боец СВО, вернувшись в отпуск из зоны проведения спецоперации, оплатил более 600 тыс. рублей долгов по кредитам, сообщает региональная ФССП.

У судебных приставов находились исполнительные производства в отношении жителя Новоалтайска и его супруги о взыскании задолженности. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался правом на приостановление исполнительного производства, а также правом на приостановление исполнительных производств в отношении супруги.

"Несмотря на то, что меры принудительного взыскания к нему не применялись, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все исполнительные производства в его отношении, а также его супруги окончены", – рассказали в ведомстве.

Ранее другой житель Алтайского края пошел на СВО и сам изъявил желание полностью избавиться от долгов.