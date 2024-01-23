Выплаты некоторым категориям пенсионеров повысят в феврале

Размер индексации в 2024 году составит около 7,4-7,5%

23 января 2024, 08:31, ИА Амител

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С 1 февраля в России повысят выплаты льготным категориям пенсионеров. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В основном размер пенсий растет за счет увеличения ежемесячных денежных выплат. Их проиндексировали, так же как и страховые выплаты, для неработающих пенсионеров с 1 января.

ЕДВ увеличат льготным категориям пенсионеров, таким как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, чернобыльцы, инвалиды.

Размер индексации в 2024 году составит около 7,4-7,5%, пишет "Прайм".