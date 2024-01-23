Выплаты некоторым категориям пенсионеров повысят в феврале
Размер индексации в 2024 году составит около 7,4-7,5%
23 января 2024, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С 1 февраля в России повысят выплаты льготным категориям пенсионеров. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В основном размер пенсий растет за счет увеличения ежемесячных денежных выплат. Их проиндексировали, так же как и страховые выплаты, для неработающих пенсионеров с 1 января.
ЕДВ увеличат льготным категориям пенсионеров, таким как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, чернобыльцы, инвалиды.
Размер индексации в 2024 году составит около 7,4-7,5%, пишет "Прайм".
09:29:52 23-01-2024
И всю эту индексацию сразу забирает коммунальные платежи. Всё так не продумано. Допустим звонят вам - вы пенсионер приходите в поликлинику на бесплатное обследования вашего организма.Приходишь ,а уходишь с целым списком рецептов и благополучно пол пенсии у тебя нет,вот и кушай таблетки. Да и проезд могли бы сделать для пожилых бесплатным. Ещё много чего - в общем идёт время просто уничтожения пенсионеров,как отработанного материала.
09:47:24 23-01-2024
гость (09:29:52 23-01-2024) И всю эту индексацию сразу забирает коммунальные платежи. Вс... - "вы пенсионер приходите в поликлинику на бесплатное обследования вашего организма." ===== гость, я ни кидаюсь на эту наживку и ни копейки не трачу на тетю доктора, и аптеки. Почему? Потому что у меня дружеские отношения с Богом. А Он, открыл мне "секрет", что нужно делать, чтобы не болеть. Этот "секрет", Бог дал всем, при рождении.
10:09:31 23-01-2024
Гость (09:47:24 23-01-2024) - "вы пенсионер приходите в поликлинику на бесплатное обслед... Если ты разговариваешь с Богом - это молитва. А если Бог с тобой - это шизофрения)
10:11:00 23-01-2024
Гость (09:47:24 23-01-2024) - "вы пенсионер приходите в поликлинику на бесплатное обслед... мысль правильная . но не всем подходит. это ОООООЧЕНЬ индивидуально.
09:30:28 23-01-2024
Кому-то индексации даже хватит, чтобы перекрыть рост ЖКХ. Жаль не все ветераны ВОВ
09:54:29 23-01-2024
Значит гречка подорожает(
10:05:49 23-01-2024
Гость (09:47:24 23-01-2024) - "вы пенсионер приходите в поликлинику на бесплатное обслед... Вы бы докторам то всё таки показались, рассказали о своих беседах с богом