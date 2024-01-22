Работники детсада в алтайском селе пожаловались на низкие зарплаты

За помощью они обратились к депутату Госдумы

22 января 2024, 14:00, ИА Амител

Рубли. Деньги / Фото: ededchechine / Freepik

Помощники воспитателей МБДОУ "Детский сад "Солнышко" из с. Староалейского Третьяковского района написали коллективное обращение депутату Госдумы, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду". Заявители рассказали, что уже несколько лет получают зарплату ниже МРОТ.

А также что после повышения МРОТ в 2014 году их перевели на 0,87 ставки. И даже сегодня по трудовым договорам помощники воспитателей трудятся по 6,2 часа в день (31 час в неделю), то есть на 0,87 ставки. Однако они заявляют, что работают гораздо больше. Хотя получают ниже МРОТ: по их словам, чуть более 14 тысяч рублей.

Например, по графику в договоре рабочий день помощников воспитателя начинается с 08:30, а ребятишек принимают с 07:45. И они вынуждены приходить даже раньше, чтобы успеть подготовить группы до прихода воспитанников. По мнению заявителей, размер их зарплат "искусственно занижен путем необоснованного сокращения рабочего времени, тогда как объем выполняемой работы и ее интенсивность не соответствует отведенному на нее времени".

"Это приводит к ущемлению трудовых прав работников, в том числе при определении размера заработной платы", – сказано в обращении.

Решить проблемы они не могут ни через работодателя, ни через местную власть. Александр Терентьев готовит депутатские запросы в прокуратуру края и краевую трудинспекцию. Депутат выразил серьезную обеспокоенность участившимся количеством обращений от работников дошкольного образования из муниципалитетов края, касающихся нарушения их трудовых прав, в том числе низкой зарплаты.