Выпускница из Барнаула сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов

Это первый такой результат в Алтайском крае

19 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Лелея Мельникова / Фото: t.me/tomenko_22

Выпускница школы № 53 Барнаула Лелея Мельникова сдала на ЕГЭ три предмета, на каждом из которых набрала по 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в телеграм-канале.

Девушка получила максимальный результат по русскому языку, профильной математике и физике. "Итого у нее – 300 баллов. Это первый такой результат в нашем крае. Поздравляю!" – отметил глава региона.

По словам губернатора, Лелея стремилась к высоким оценкам, но такого ошеломительного успеха она не ожидала. При этом отличница еще до конца не определилась с будущей специальностью, но Виктор Томенко уверен, что перед ней открыто много дорог и выбор обязательно "будет удачным".