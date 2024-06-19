Выпускница из Барнаула сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов
Это первый такой результат в Алтайском крае
19 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Выпускница школы № 53 Барнаула Лелея Мельникова сдала на ЕГЭ три предмета, на каждом из которых набрала по 100 баллов. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в телеграм-канале.
Девушка получила максимальный результат по русскому языку, профильной математике и физике. "Итого у нее – 300 баллов. Это первый такой результат в нашем крае. Поздравляю!" – отметил глава региона.
По словам губернатора, Лелея стремилась к высоким оценкам, но такого ошеломительного успеха она не ожидала. При этом отличница еще до конца не определилась с будущей специальностью, но Виктор Томенко уверен, что перед ней открыто много дорог и выбор обязательно "будет удачным".
14:58:20 19-06-2024
взял бы и подарок от администрации сделал
18:34:08 19-06-2024
гость (14:58:20 19-06-2024) взял бы и подарок от администрации сделал... Все равно не здесь поступать будет и не вернётся. Ещё и родители за ней потянутся.
16:11:51 19-06-2024
с таким результатам она в крае не останется
18:39:41 19-06-2024
Гость (16:11:51 19-06-2024) с таким результатам она в крае не останется... а что тут делать? Работать за еду?
09:05:53 21-06-2024
Жора (18:39:41 19-06-2024) а что тут делать? Работать за еду?... И ждать, чтобы один чиновник откомментировал, а второй поздравил...
16:13:06 19-06-2024
Кто родители?
18:38:48 19-06-2024
Гость (16:13:06 19-06-2024) Кто родители?... Мельниковы
21:21:00 19-06-2024
Гость (16:13:06 19-06-2024) Кто родители?... Да какая разница кто!? Здесь не в родителях дело,а в самой девушке!
17:08:59 19-06-2024
Молодец!! Поздравляем и гордимся!!!
19:12:56 19-06-2024
Красивая
21:37:25 19-06-2024
Какая разница кто родители? В прошлом году в одной из лучших школ Барнаула сын судьи математику на 2 сдал и остался без аттестата. В этом году девочка информатику на 14 баллов сдала. Медалисты из этой школы в Барнауле не смогли без хвостов сдать первую сессию.
А девочка самородок. Молодец. Таких в первую очередь нужно уважать и ценить.
06:50:49 20-06-2024
Кто родители? (21:37:25 19-06-2024) Какая разница кто родители? В прошлом году в одной из лучших... Ценить в каком плане? Ей отучиться надо, после уже видно будет, что за специалист. Жизнь штука сложная. И сын судьи без аттестата может добиться гораздо большего, чем девушка с 300 балами. А что училась в школе хорошо - молодец конечно.
07:18:34 20-06-2024
Моя школа!!! Луиза Александровна была завучем, Дина Ивановна - директор. 1978 год все предметы преподавали классно. Шефы ТЭЦ-2. Пионерия им. Н.К. Крупской.
09:11:04 20-06-2024
Умничка! Побольше бы таких. Да за это и краевая и городская администрации должны родителей и выпускницу наградить. Не умеют у нас ценить ценное!
11:07:12 20-06-2024
Очень странно ровно 300 баллов, такое ощущение, что варианты заранее знали 😹. Ну сейчас заплатил в телеграмме и готово. 🫡 Ну если и правда старалась и честно. То очень круто, что есть такие ученики 👍
14:31:39 20-06-2024
Гость (11:07:12 20-06-2024) Очень странно ровно 300 баллов, такое ощущение, что варианты... Поступит в ВУЗ, а там после первой сессии и станет ясным реальный результат.
21:19:51 20-06-2024
Гость (14:31:39 20-06-2024) Поступит в ВУЗ, а там после первой сессии и станет ясным реа... Не всегда в высших заведениях всё от тебя зависит, много что может мешать. У меня в группе медалисты завалили 1 сессию и всё. Свобода, общага, работа, компании, лень, непривычная программа и тд. Так что не показатель.
07:23:35 21-06-2024
Гость (11:07:12 20-06-2024) Очень странно ровно 300 баллов, такое ощущение, что варианты... Сочинение тоже в телеграме дали? Если вы знаете что такое егэ такое бы не написали.
19:30:22 23-06-2024
Гость (11:07:12 20-06-2024) Очень странно ровно 300 баллов, такое ощущение, что варианты... По профильный предметам на ЕГЭ можно набрать максимально 100 баллов
07:24:39 21-06-2024
Гость (11:07:12 20-06-2024) Очень странно ровно 300 баллов, такое ощущение, что варианты... Сочинение тоже в телеграме дали? Если вы знаете что такое егэ такое бы не написали.
10:10:44 21-06-2024
Какие же люди ствли злые! Не умеют радоваться успехами других! То институт покажет, то плохая компания подвернётся! Зачем о плохом думать? Молодец, девушка! Главное, чтобы эти успехи сопутствовали тебе всю жизнь!!!
12:03:14 21-06-2024
Умничка молодец девочка
15:02:02 03-07-2024
Умничка. Здоровья и благополучия