Выпускники Алтайского края сдают ЕГЭ по русскому языку

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут

29 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выпускники школ 29 мая сдают ЕГЭ по русскому языку. Только в Барнауле проверку знаний пройдут 4045 человек, в том числе 3752 выпускника текущего года.

Как отметили в пресс-службе администрации краевой столицы, для сдачи экзамена задействовали 19 пунктов на базе школ города, а также 16 пунктов на дому, один пункт в детской туберкулёзной больнице и один – в Алтайском краевом клиническом центре охране материнства и детства.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.