Выпускники Алтайского края сдают ЕГЭ по русскому языку
Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут
29 мая 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае выпускники школ 29 мая сдают ЕГЭ по русскому языку. Только в Барнауле проверку знаний пройдут 4045 человек, в том числе 3752 выпускника текущего года.
Как отметили в пресс-службе администрации краевой столицы, для сдачи экзамена задействовали 19 пунктов на базе школ города, а также 16 пунктов на дому, один пункт в детской туберкулёзной больнице и один – в Алтайском краевом клиническом центре охране материнства и детства.
Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.
10:32:38 29-05-2023
Войска уже стянули к школе, по крышам снайперы легли, две сотни камер на заборе и в пять раз более внутри. Учителей по коридору шныряет целый батальон. Собак уже пригнали свору, за милю чующих Айфон. Идёт сдавать шеренгой стройной ЕГЭ одиннадцатый класс. Торопится отдел убойный - на обыск отведён лишь час. Ну наконец-то рассадили. Три камеры, детектор лжи на каждой парте водрузили и перекрыли этажи. Начало. Гонг. И чей-то нервный вздох, словно рядом эшафот. Россия. Лето. Шёл примерно две тысячи тридцатый год.
12:06:20 29-05-2023
ни пуха ни пера