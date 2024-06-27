Выпускники АлтГТУ представили проект благоустройства площади Сахарова
И рассказали, как можно обновить набережную Барнаулки
27 июня 2024, 15:45, ИА Амител
Магистры направления "Архитектура" Алтайского технического университета имени И. И. Ползунова защитили диссертации по благоустройству общественных пространств и территорий. В своих работах для создания гармоничных архитектурных решений они использовали информационные технологии.
Например, Никита Прохоров в своей диссертации "Интерактивный дизайн архитектурной среды в городском пространстве" представил метод организации архитектурной среды с помощью интерактивного дизайна и цифровых художественных форм на примере площади Сахарова в Барнауле. Руководитель работы – профессор, доктор архитектуры Сергей Поморов.
Никита предложил оформить интерактивный фасад спорткомплекса "Титов-Арены", содержащего кинетическую конструкцию из смарт-панели, а также 3Д-экран с технологией анаморфной иллюзии.
Автор показал, как можно применить интерактивную установку "Портал", позволяющую в реальном времени общаться с жителями других стран и городов.
"Также на площади Советов применимы интерактивные цветографические беседки "Улита" и "Центурион", которые оснащены датчиками и камерами для слежения за общественным порядком", – добавил разработчик.
Кристина Потемкина разработала дизайнерский проект "Формирование набережных малых рек в сибирских городах". Проект предполагает создание благоустроенного и целостного экологического каркаса для берегов реки Барнаулки. Научный руководитель – член Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России Михаил Диндиенко.
По словам Кристины, набережная Барнаулки играет важную роль в формировании имиджа города, она может стать одним из главных драйверов городского развития и новым местом притяжения гостей и жителей краевой столицы.
"Река располагается в историческом месте, где гости набережной, путешествуя по реке и вдоль нее, могут познакомиться с историей города, культурой, отдохнуть и даже порыбачить", – уточняет девушка.
Автор предложила разделить набережную на:
- торговую зону;
- прогулочно-смотровую зону;
- пешеходно-транспортную зону.
"Набережную открывает здание "Мастеров" с уютными двориками, где проходят мастер-классы, ремесленные выставки. Первый этаж здания оснащен кафе с зонами отдыха. Имеются также спуски к воде, променадные площадки, пирс с причалом для мелкого судоходства. Оформлены пешеходные мосты, связывающие берега реки. Также в плане и зона рыбалки, зона для занятий спортом", – подытожила Кристина Потемкина.
22:20:47 27-06-2024
это вообще что такое ? д..дом на выезде ,или решили окончательно угробить зелёные зоны в городе ? Нынешнее лето не урок , когда в такое пекло негде в теньке спрятаться ? Ещё мало ?
09:08:41 28-06-2024
Можно это всё сделать и без ущерба зелёной зоне. Гармонично расположить с имеющимися насаждениями, наведя косметику. Почему бы и нет. Лишь бы критиковать!
11:47:30 28-06-2024
Ну если на проект набережной ещё можно смотреть, то площадь Сахарова выглядит по проекту очень ущербно. Или у нас больше чем фотозоны и придумать ничего не могут? Просто не красиво и не функционально. Представляете что зимой случиться этими бесконечными экранами?
Зеленый сад, комфортные беседки, свежесть от фонтанов - это то малое что можно предложить.
13:42:39 28-06-2024
Это просто проекты, выпускные квалификационные работы, никто их в жизнь воплощать не будет.