Выпускники АлтГТУ представили проект благоустройства площади Сахарова

И рассказали, как можно обновить набережную Барнаулки

27 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Проект по оформлению городских территорий Барнаула / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Магистры направления "Архитектура" Алтайского технического университета имени И. И. Ползунова защитили диссертации по благоустройству общественных пространств и территорий. В своих работах для создания гармоничных архитектурных решений они использовали информационные технологии.

Например, Никита Прохоров в своей диссертации "Интерактивный дизайн архитектурной среды в городском пространстве" представил метод организации архитектурной среды с помощью интерактивного дизайна и цифровых художественных форм на примере площади Сахарова в Барнауле. Руководитель работы – профессор, доктор архитектуры Сергей Поморов.

Никита предложил оформить интерактивный фасад спорткомплекса "Титов-Арены", содержащего кинетическую конструкцию из смарт-панели, а также 3Д-экран с технологией анаморфной иллюзии.

Автор показал, как можно применить интерактивную установку "Портал", позволяющую в реальном времени общаться с жителями других стран и городов.

"Также на площади Советов применимы интерактивные цветографические беседки "Улита" и "Центурион", которые оснащены датчиками и камерами для слежения за общественным порядком", – добавил разработчик.

Иллюстрация проектов / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Кристина Потемкина разработала дизайнерский проект "Формирование набережных малых рек в сибирских городах". Проект предполагает создание благоустроенного и целостного экологического каркаса для берегов реки Барнаулки. Научный руководитель – член Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России Михаил Диндиенко.

По словам Кристины, набережная Барнаулки играет важную роль в формировании имиджа города, она может стать одним из главных драйверов городского развития и новым местом притяжения гостей и жителей краевой столицы.

"Река располагается в историческом месте, где гости набережной, путешествуя по реке и вдоль нее, могут познакомиться с историей города, культурой, отдохнуть и даже порыбачить", – уточняет девушка.

Автор предложила разделить набережную на:

торговую зону;

прогулочно-смотровую зону;

пешеходно-транспортную зону.

"Набережную открывает здание "Мастеров" с уютными двориками, где проходят мастер-классы, ремесленные выставки. Первый этаж здания оснащен кафе с зонами отдыха. Имеются также спуски к воде, променадные площадки, пирс с причалом для мелкого судоходства. Оформлены пешеходные мосты, связывающие берега реки. Также в плане и зона рыбалки, зона для занятий спортом", – подытожила Кристина Потемкина.