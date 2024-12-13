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Вышел первый трейлер игры "Ведьмак 4". Видео

Новым главным героем стала Цири

13 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Польская студия CD Projekt RED на мероприятии The Game Awards анонсировала "Ведьмака 4".

Предстоящая игра станет началом новой трилогии, а главным героем саги теперь будет повзрослевшая Цири.

В дебютном трейлере показали, как она выполняет контракт на убийство монстра рядом с деревней.

Когда состоится релиз игры, пока неизвестно.

Кадры из трейлера

Кадры из игры "Ведьмак 4" / CD Project RED
культура Игры

Комментарии 5

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Musik

09:59:11 13-12-2024

унылая низкопробная чепуха

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Гость

10:09:40 13-12-2024

Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха...
Именно поэтому она так популярна, ага

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Гость

10:53:52 13-12-2024

Гость (10:09:40 13-12-2024) Именно поэтому она так популярна, ага... Ну хз мне не нравится что ГГ цири. Хотелось за ведьмака мужчину играть. Ведь считай не будет попоек борделей. И другой мужское атмосферы.

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гость

10:49:40 13-12-2024

Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха... в принца персии играй, кто не дает то🤣🤣🤣

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Гость

08:10:29 14-12-2024

Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха... муська, наконец-то, ты трезво начала свою писанину оценивать

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