Вышел первый трейлер игры "Ведьмак 4". Видео

Новым главным героем стала Цири

13 декабря 2024, 09:50, ИА Амител

Польская студия CD Projekt RED на мероприятии The Game Awards анонсировала "Ведьмака 4".

Предстоящая игра станет началом новой трилогии, а главным героем саги теперь будет повзрослевшая Цири.

В дебютном трейлере показали, как она выполняет контракт на убийство монстра рядом с деревней.

Когда состоится релиз игры, пока неизвестно.

Кадры из трейлера

Кадры из игры "Ведьмак 4" / CD Project RED