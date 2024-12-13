Вышел первый трейлер игры "Ведьмак 4". Видео
Новым главным героем стала Цири
13 декабря 2024, 09:50, ИА Амител
Польская студия CD Projekt RED на мероприятии The Game Awards анонсировала "Ведьмака 4".
Предстоящая игра станет началом новой трилогии, а главным героем саги теперь будет повзрослевшая Цири.
В дебютном трейлере показали, как она выполняет контракт на убийство монстра рядом с деревней.
Когда состоится релиз игры, пока неизвестно.
Кадры из трейлера
Кадры из игры "Ведьмак 4" / CD Project RED
09:59:11 13-12-2024
унылая низкопробная чепуха
10:09:40 13-12-2024
Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха...
Именно поэтому она так популярна, ага
10:53:52 13-12-2024
Гость (10:09:40 13-12-2024) Именно поэтому она так популярна, ага... Ну хз мне не нравится что ГГ цири. Хотелось за ведьмака мужчину играть. Ведь считай не будет попоек борделей. И другой мужское атмосферы.
10:49:40 13-12-2024
Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха... в принца персии играй, кто не дает то🤣🤣🤣
08:10:29 14-12-2024
Musik (09:59:11 13-12-2024) унылая низкопробная чепуха... муська, наконец-то, ты трезво начала свою писанину оценивать