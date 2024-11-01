Вышел первый трейлер второго сезона "Игры в кальмара"

Релиз намечен на 26 декабря 2024 года

01 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара" вышел на YouTube. Об этом сообщил официальный канал Netflix.

По сюжету ролика главный герой Сон Ки Хун снова оказывается среди участников игры на выживание: 456 человек проходят через смертельно опасные испытания. Герой пытается объяснить им правила, но его усилия оказываются безуспешными.

Третью часть, которая станет последней для сериала, выпустят в 2025 году.