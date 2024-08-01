В Netflix также рассказали, когда стоит ждать и третью часть

01 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра в Кальмара"

Второй сезон "Игры в кальмара" выйдет 26 декабря, сообщили в Netflix.

Новая часть продолжит события первого сезона и расскажет о том, как главный герой Сон Ки Хун будет мстить организатору смертельных испытаний.

Третью часть, которая станет для сериала последней, выпустят в 2025-м.

Ранее вышел большой трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". Его премьера состоится 29 августа.