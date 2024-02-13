Вышел сериал, в котором Дмитрий Красилов снялся перед смертью

В небольшой роли персонаж Пухляша погибает, едва заявив о себе зрителям

13 февраля 2024, 08:32, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Кадр из сериала "Сергий против нечисти"

В онлайн-кинотеатре KION стартовал третий сезон сериала "Сергий против нечисти", во второй серии которого снялся Дмитрий Красилов.

Как пишет "КП", это последняя сериальная роль Пухляша, который умер в декабре 2023 года и был похоронен на родине в Заринске.

"Он сыграл самца Жар-птицы. Персонаж внезапно погибает, едва заявив о себе зрителю. Небольшая роль оказалась пророческой", – отмечает издание.

Тем не менее скоро Красилова россияне увидят и на большом экране – в комедиях "Зять", "Бар "Москвачики" и "Как я встретил ее маму".