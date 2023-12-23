В Заринске похоронили танцора Дмитрия Красилова
29-летний шоумен умер 18 декабря в Москве
23 декабря 2023, 18:31, ИА Амител
Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"
В Заринске Алтайского края прошли похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова, пишет "Толк".
Прощание с артистом прошло в Вознесенской церкви. После этого его похоронили на Старом кладбище рядом с отцом, который умер в 2010-м.
29-летний Дмитрий Красилов скончался 18 декабря в Москве. СМИ сообщали, что причиной смерти могла стать эндокринопатия.
22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями.
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