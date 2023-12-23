В Заринске похоронили танцора Дмитрия Красилова

29-летний шоумен умер 18 декабря в Москве

23 декабря 2023, 18:31, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

В Заринске Алтайского края прошли похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова, пишет "Толк".

Прощание с артистом прошло в Вознесенской церкви. После этого его похоронили на Старом кладбище рядом с отцом, который умер в 2010-м.

29-летний Дмитрий Красилов скончался 18 декабря в Москве. СМИ сообщали, что причиной смерти могла стать эндокринопатия.

22 декабря в Москве состоялось прощание с артистом, на котором побывали блогеры и звезды. Перед выносом гроба собравшиеся простились с Красиловым овациями.