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Вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Новая часть расскажет о Сауроне

27 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Prime Video
Кадр из видео: YouTube-канал Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video представил большой трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". Премьера состоится 29 августа.

Новую часть посвятили возвращению Саурона, которому предстоит восстановить свои силы и проконтролировать создание колец власти, которые позволят ему подчинить себе все народы Средиземья.

Релиз первого сезона сериала состоялся в 2022 году. На "Кинопоиске" его средняя оценка 6,2 балла из 10, а на iMDb – 6,9 балла. 

культура Кино

Комментарии 2

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Гость

13:46:06 27-07-2024

Это не наше кино

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Мусик

14:53:08 27-07-2024

Гоблин вершн вэйтед

  -3 Нравится
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