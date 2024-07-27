Вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Новая часть расскажет о Сауроне
27 июля 2024, 12:30, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал Prime Video
Стриминговый сервис Prime Video представил большой трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". Премьера состоится 29 августа.
Новую часть посвятили возвращению Саурона, которому предстоит восстановить свои силы и проконтролировать создание колец власти, которые позволят ему подчинить себе все народы Средиземья.
Релиз первого сезона сериала состоялся в 2022 году. На "Кинопоиске" его средняя оценка 6,2 балла из 10, а на iMDb – 6,9 балла.
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