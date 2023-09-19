Вышла iOS 17. Что нового и работают ли на ней приложения банков
Hовая операционка доступна только на айфонах, которые не старее 2018 года
19 сентября 2023, 09:15, Никита Черников
Apple выпустила общедоступную версию iOS 17. Рассказываем, что нового в операционной системе, какие айфоны ее поддерживают, как установить и что там с приложениями банков.
Что нового в iOS 17?
iOS 17 не получила серьезных нововведений, но некоторые интересные возможности все же есть.
Например, отныне iPhone можно использовать в качестве прикроватного умного дисплея, интерфейс звонков получил редизайн, также завезли интерактивные виджеты, а для каждой симки можно устанавливать разные рингтоны.
Из других фишек – безопасный шаринг паролей, контроль расстояния от экрана до глаз, повышенная безопасность в Safari, улучшенная автозамена, поумневшая Siri и продвинутый AirDrop – для передачи данных достаточно поднести свой айфон к другому.
Какие iPhone поддерживают iOS 17?
iOS 17 доступна на iPhone XR, XS и новее.
А вот выпущенные в 2017-м iPhone 8 и iPhone X апдейт уже не получили. Более старые модели также остались без новой iOS.
Как установить iOS 17?
Для этого нужно открыть приложение "Настройки", затем перейти в пункт "Основные" и выбрать опцию "Обновление ПО". Там нужно тапнуть на "Обновление до iOS 17", нажать на кнопку "Загрузить и установить" и ввести код-пароль, который стоит на экране блокировки.
После этого iPhone скачает нужные файлы и сам обновит систему.
А работают ли на iOS 17 банковские приложения?
Да. Приложения попавших под санкции банков (Сбер, Тинькофф, Альфа, ВТБ и другие) работают и на новой операционной системе.
Однако Тинькофф предупреждает, что на iOS 17 не получится пополнять счет внутри приложения по номерам карт Visa и Mastercard других банков, а также карт "Мир" Сбера. Тем не менее выход есть – использовать СБП.
11:42:25 19-09-2023
Зачем нам это, мы вернулись в средневековье, отдай кучу деревянных и забудь об обслуживании, а при блокировке ресурсов, вообще остаётся только любоваться на иконки.
13:11:26 19-09-2023
Гость (11:42:25 19-09-2023) Зачем нам это, мы вернулись в средневековье, отдай кучу дере... А не надо ставить себе то, что блокируют и контролируют.
15:28:51 19-09-2023
Гость (13:11:26 19-09-2023) А не надо ставить себе то, что блокируют и контролируют. ... Спасибо что подсказали, то хотел уже поставить, ну теперь точно не буду.
15:49:18 19-09-2023
Гость (11:42:25 19-09-2023) Зачем нам это, мы вернулись в средневековье, отдай кучу дере... А кто вы и зачем вы вернулись в средневековье? У меня вполне обоснованный вопрос - мне просто интересно) у меня айфон, естественно не 15 серии. Живу здесь. Пользуюсь всем, чем мне необходимо.
20:36:59 19-09-2023
Айфонщик не может не сказать всем, что у него есть айфон! =)