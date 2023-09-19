Вышла iOS 17. Что нового и работают ли на ней приложения банков

Hовая операционка доступна только на айфонах, которые не старее 2018 года

19 сентября 2023, 09:15, Никита Черников

iOS 17 / Фото: Apple

Apple выпустила общедоступную версию iOS 17. Рассказываем, что нового в операционной системе, какие айфоны ее поддерживают, как установить и что там с приложениями банков.

Что нового в iOS 17?

iOS 17 не получила серьезных нововведений, но некоторые интересные возможности все же есть.

Например, отныне iPhone можно использовать в качестве прикроватного умного дисплея, интерфейс звонков получил редизайн, также завезли интерактивные виджеты, а для каждой симки можно устанавливать разные рингтоны.

Звонки в iOS 17 / Фото: Apple

Из других фишек – безопасный шаринг паролей, контроль расстояния от экрана до глаз, повышенная безопасность в Safari, улучшенная автозамена, поумневшая Siri и продвинутый AirDrop – для передачи данных достаточно поднести свой айфон к другому.

Какие iPhone поддерживают iOS 17?

iOS 17 доступна на iPhone XR, XS и новее.

А вот выпущенные в 2017-м iPhone 8 и iPhone X апдейт уже не получили. Более старые модели также остались без новой iOS.

iPhone XR / Фото: unsplash.com

Как установить iOS 17?

Для этого нужно открыть приложение "Настройки", затем перейти в пункт "Основные" и выбрать опцию "Обновление ПО". Там нужно тапнуть на "Обновление до iOS 17", нажать на кнопку "Загрузить и установить" и ввести код-пароль, который стоит на экране блокировки.

После этого iPhone скачает нужные файлы и сам обновит систему.

А работают ли на iOS 17 банковские приложения?

Да. Приложения попавших под санкции банков (Сбер, Тинькофф, Альфа, ВТБ и другие) работают и на новой операционной системе.

Однако Тинькофф предупреждает, что на iOS 17 не получится пополнять счет внутри приложения по номерам карт Visa и Mastercard других банков, а также карт "Мир" Сбера. Тем не менее выход есть – использовать СБП.