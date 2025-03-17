Высокая вероятность. Магнитная буря ожидается на Земле 17 марта

Однако после наступит небольшой период спокойствия

17 марта 2025, 06:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Последние несколько дней ученые фиксируют увеличение солнечной активности, что указывает на возможность магнитной бури 17 марта. Как сообщает ura.ru, она произойдет с вероятностью 31%, а риск проявления слабой геомагнитной активности оценивается в 40%.

По оценкам экспертов, избежать колебаний магнитного поля, скорее всего, не удастся. Шанс, что негативное явление нас минует, специалисты оценивают в 29%.

Отметим, что после магнитосфера будет сравнительно спокойной. Следующая крупная магнитная буря ожидается 27 марта. Однако в апреле ситуация изменится: уже с 5-го числа геомагнитная активность резко подскочит до "красных" значений.