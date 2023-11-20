В ближайшие годы в городе планируют реализовать несколько крупных проектов

20 ноября 2023, 10:10, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В течение 25 лет в Новоалтайске построят до 600 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. Для города-спутника с населением 73 тыс. человек – это прорыв. Уже сейчас площадки для своих проектов ищут пять застройщиков. В городе ожидают "реанимацию" брошенных домов-долгостроев, снос аварийных домов и застройку на месте пустырей. Для кого будут возводить жилье в Новоалтайске и какие проблемы предстоит решить власти и девелоперам, обсуждали на стратегической сессии по архитектуре, строительству и благоустройству.

На полях "Демидов парка"

Ежегодно в Новоалтайске возводят около 40 тыс. квадратных метров жилья, из которых около половины – многоквартирное, а остальное – частные дома. Однако в перспективе доля многоэтажек начнет превалировать, ожидают городские управленцы.

Чтобы быстро среагировать на возможный строительный бум, власти уже сейчас озадачены поиском площадок для новых многоэтажек. В первую очередь они рассматривают 1-й и 11-й микрорайоны. Это свободные от застройки территории, где прокладывают новые сети, строят школы, детсады и социальные объекты.

Справка

1-й микрорайон ограничен улицами Прудской, Индустриальной, Титова. Общая площадь территории под застройку – 25,21 га. Здесь можно возвести 109,9 тыс. кв. м жилья для 5,3 тыс. человек.

11-й микрорайон расположен в границах улиц Анатолия, Высоковольтной, Спортивной. Это территория бывшего комплекса "Демидов парк". Общая площадь земель под застройку – 13,9 га. Работы уже ведут на пяти земельных участках. Еще пять, где в перспективе можно построить 79,1 тыс. "квадратов", пока пустуют. Расчетное количество жителей в границах жилой застройки – 5,9 тыс. человек. Общие показатели ввода жилья составят 139,5 тыс. квадратных метров.

Также власти Новоалтайска планируют застраивать новыми домами старый центр. Здесь демонтируют непригодные для проживания дома, меняют назначение земельных участков.

"Есть привлекательные территории, которые складываются после сноса аварийного жилья. В городе насчитывается 18 домов, работу по сносу которых мы проводим. Пример тому – ул. Барнаульская, где были демонтированы три старых дома, а сейчас там стоят две девятиэтажки и скоро появится третья. Работаем мы и по "наведению порядка" в земельном фонде. Например, уже скоро на аукционе предложим застройщикам участки, которые удалось сформировать после ликвидации старых незаконно построенных гаражей", – сообщил глава Новоалтайска Владимир Бодунов.

Контролировать застройку в городе будет градостроительный совет при администрации. Этот орган, как отметили на сессии, был забыт, однако сейчас восстановлен и уже провел первое заседание.

Именно специалистам комиссии предстоит оценивать все проекты девелоперов, чтобы не допустить хаоса в застройке, отметил замглавы администрации Новоалтайска по градостроительству Вячеслав Бондарев.

"Два месяца назад мы утвердили изменения в генплан, который является основным документом территориального развития любого города. Наметилась основная ось в развитии центральной части города – это высотная застройка. Она компактная, площадь резервной, незастроенной территории составляет около 45-50 га. В общей сложности до 25 лет в городе планируется построить до 600 тыс. квадратов многоэтажных домов", – отметил он.

Без лоска

Несмотря на приоритет высотной застройки, архитекторы не хотели бы видеть Новоалтайск "Манхэттеном". У этого города есть свои преимущества: небольшая территория, невысокая плотность, достаточное озеленение, отметил архитектор, член правления Алтайской организации Союза архитекторов России Дмитрий Индюков.

При этом новые ЖК и микрорайоны станут оазисами посреди существующей застройки. И важно, чтобы новые и старые кварталы гармонично развивались. Также, по мнению архитектора, девелоперам придется решать вопрос создания качественной и комфортной среды.

"Когда мы говорим о современной застройке, то имеем в виду новейшие материалы и красивую картинку – это диктует рынок спроса и рекламы. Застройщики соревнуются между собой в привлекательной картинке с фасадами, благоустройством, которую можно продать. Но если мы говорим о современном строительстве, то должны говорить о методах и способах проектирования. Нужно решать вопросы благоустройства для новых и существующих территорий, транспортную проблему и вопросы с парковками", – отмечает Дмитрий Индюков.

Также он считает, что при строительстве новых микрорайонов застройщики должны озаботиться тем, как будут выглядеть их дома через несколько лет.

"Что такое современный ЖК? Это современные материалы, хорошая иллюминация? Сегодня мы должны больше думать об эксплуатации, функциях: как эта территория будет жить дальше. Через некоторое время она начнет стареть, материалы ветшают, блеск, лоск проходят, приходит "патина" времени. Как это дальше будет жить? Приходится локально заменять материалы, находить решения", – отметил архитектор.

Квартиры – рабочим

Новое жилье в Новоалтайске будет в первую очередь рассчитано на приезжих, отметил Владимир Бодунов. По его мнению, город в перспективе начнет привлекать жителей Барнаула, других городов и районов как ценами на квартиры, так и перспективами развития.

"Когда у нас появится комфортное и по цене демократичное жилье, мы станем центром притяжения. Работать они смогут как в Барнауле, так и в Новоалтайске. Тенденция переселения из сельских территорий и центральных районов Барнаула. Потенциал – 50-60 тыс. человек", – сообщил он.

При этом новые рабочие места в городе действительно появятся. По словам Бодунова, в Новоалтайск планирует зайти крупный инвестор, который готов создать 9 (!) тыс. рабочих мест. Подробностей проекта чиновник пока раскрывать не стал. Также город заинтересовал крупную компанию, которая планирует создать логистический хаб.

"Инвестор представил проект, ведет переговоры по прокладке новой железнодорожной ветки. Они хотят сделать огромный хаб, хотят получать со всего мира контейнеры, перегружать на транспорт. Территория охвата – от Ирана до Красноярска. Наш город привлек тем, что у нас хорошая развязка, она не перегружена какими-то магистралями", – сообщил глава города.