Высшая школа экономики отметила инвестиционную активность "Росводоканал Барнаул"

Институт провел исследование работы крупнейших водоканалов России

11 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Иллюстрация "Росводоканал Барнаул"

НИУ Высшая школа экономики в исследовании на базе более 70 крупнейших водоканалов России отметила высокую активность операторов, входящих в ГК "Росводоканал".

Инвестиционные программы "Росводоканал Барнаул" только в 2023 году составляют 0,77 млрд руб. За последние несколько лет на реконструкцию сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула потратили почти 2 млрд рублей.

"Это позволило провести масштабные работы – отремонтировать четыре из восьми отстойников канализационных очистных сооружений (КОС) № 1, блок отстойников КОС-2, отстойники блока входных устройств водопроводных очистных сооружений № 2", – рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

По его словам, также построили водовод диаметром 500 мм по улице Трактовой протяженностью 2,2 км, водовод по улице Власихинской, протяженность которого 3,5 км, реконструировали участок коллектора № 15, диаметром 1200-1500 мм и протяженностью 3,6 км.

В следующем году предприятие продолжит реализацию начатых проектов:

"Модернизация канализационного коллектора № 15";

"Реконструкция участка коллектора № 6".

И начнет модернизацию блока входных устройств ВОС-1.

Согласно результатам исследования ВШЭ инвестиционная активность частных организаций ВиВ выше, чем организаций, находящихся в муниципальной или государственной собственности. А ГК "Росводоканал" стала лидером по объему инвестиций среди крупнейших частных операторов.

"Частные операторы более осознанно подходят к модернизации и развитию инфраструктуры, уделяя большое внимание инвестиционным вливаниям, чтобы оказывать качественные услуги своим потребителям", – высказал свое мнение директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Анализ инвестиций в ВиВ – часть большого исследования эффективности организаций ВКХ, которое проводит НИУ ВШЭ. В него также вошли блоки, посвященные экономике, анализу тарифов и себестоимости и производственным аспектам работы водоканалов.