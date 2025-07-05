Выставка "Аз.Арт.Сибирь" открылась в Барнауле. Фоторепортаж

Она будет работать до 28 июля

05 июля 2025, 17:10, ИА Амител

Открытие выставки "Аз.Арт.Сибирь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульской "Титов Арене" 5 июля открылась выставка современного искусства "Аз.Арт.Сибирь", объединившая 312 молодых художников из разных регионов Сибири. Всего в экспозиции представлено 600 произведений.

Выставка будет работать ежедневно до 28 июля. Гостей также ждут мастер-классы барнаульских художников, экскурсии и круглые столы.

Как прошло открытие — смотрите в нашем фоторепортаже.