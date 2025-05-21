Выставка известного фотографа Евгения Борисова о дикой природе пройдет в Барнауле

Посмотреть на работы фотографа можно будет на улице Мало-Тобольской

21 мая 2025, 13:43, ИА Амител

Работа Евгения Борисова/Фото: телеграмм-канал Евгения Борисова

Новая выставка "Мать и Дитя" известного фотографа-путешественника Евгения Борисова откроется в Барнауле на улице Мало-Тобольской в преддверии Международного дня защиты детей– 23 мая. Выставка раскрывает тему материнства в мире животных. Сюжеты наполнены не только нежностью и заботой, но и показывают воспитание и героизм в дикой природе.

Барнаульцы смогут посмотреть 22 работы Борисова, сделанные за 12 лет экспедиций барнаульца.

"Я хочу показать, что животные любят своих детенышей так же сильно, как люди. Эти кадры напоминают: мы в ответе за планету, которую оставим будущим поколениям", – говорит о своей выставке Евгений Борисов.

По предварительной записи автор проведет экскурсии и мастер-классы для гостей. Запись на экскурсии: +7 (913) 248-78-32 (Елизавета). Выставка продлится до середины июля.

Евгений Борисов – звезда среди российских фотографов-путешественников, хотя снимать он начал всего около десяти лет назад. За это время Борисов объездил 70 экзотических стран: запечатлел львов в Танзании, медведей – на Камчатке, величественные горы – в Чили и моржей – в Арктике. Недавно барнаульский путешественник вернулся из Пакистана и привез оттуда невероятные снимки снежных барсов.

Узнать подробнее об экспедиции можно в нашем выпуске проекта "Переговорка". Евгений Борисов рассказал, как почти сутки проехал на автомобиле по опасным горам и потом несколько ночей прятался в укрытии, чтобы запечатлеть экзотических животных.