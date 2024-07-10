Выставка киноцитат Василия Шукшина будет работать в Алтайском крае

Ознакомиться с ней можно будет на фестивале "Шукшинские дни на Алтае"

10 июля 2024, 22:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая заканчивает работу над выставочным проектом "С экрана – в народ! Киноцитаты из фильмов Василия Шукшина". Проект реализован благодаря гранту губернатора Алтайского края в сфере культуры, сообщили в региональном правительстве.

Для выставки музей отобрал кадры из фильмов Василия Шукшина, где герои произносят запоминающиеся диалоги и фразы. Эти фотографии с текстом размещены на необычных выставочных стендах, которые представляют собой объемные конструкции из вращающихся кубов.

Выставка будет работать во время фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Ее можно будет увидеть на двух площадках: на площади перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина (23 июля) и на горе Пикет (27 июля).