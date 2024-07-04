Какие новые призы появятся на Шукшинском фестивале в 2024 году?

Главные награды останутся теми же, однако победителям в нескольких номинациях вручат новые статуэтки

04 июля 2024, 13:10, Антон Дегтярев

Новые призы Шукшинского кинофестиваля / Фото: amic.ru

Новые призы появятся на Шукшинском кинофестивале в 2024 году. Главные награды останутся прежними, однако победителям в различных номинациях впервые вручат статуэтки с изображением памятника Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках. Также для участников сделали специальные значки с тем же изображением. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По словам Безруковой, главными призами кинофестиваля, как и прежде, останутся уменьшенные копии "Колыванских ваз". Их будет четыре. Вазы вручат в четырех номинациях: за лучшее полнометражное, короткометражное, документальное кино, а также в качестве специального приза губернатора Алтайского края.

Остальным победителям в номинациях за лучшую режиссерскую работу, лучшую женскую и мужскую роли традиционно давали дипломы. Однако в 2024 году в дополнение к диплому впервые вручат статуэтку, на которой изображен памятник с сидящим Шукшиным на горе Пикет.

"Разрабатывал статуэтку дизайнер Алексей Шелепов. За основу был выбран памятник Шукшину, который находится на горе Пикет. Причем именно тот ракурс, который нам с вами знаком, – мы видим сидящего боком Шукшина, когда поднимаемся на Пикет. И на статуэтке он тоже располагается боком к нам", – рассказала Елена Безрукова.

Кроме того, для почетных гостей фестиваля в этом году появятся маленькие значки, которые можно прикрепить на пиджак. На этом значке тоже изображен памятник Шукшину и написано "Шукшинские дни на Алтае". Такой значок будут вручать только участникам, купить его гостям фестиваля будет нельзя, подчеркнула министр культуры.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль состоится с 23 по 27 июля в Алтайском крае. Локациями будут Барнаул, Бийск и село Сростки. В ходе фестиваля пройдут творческие встречи с известными актерами и писателями, концерты, выставки, показ фильмов (и даже два спецпоказа), запланирована деловая программа и не только. Подробно о том, как пройдет фестиваль, можно прочитать здесь.