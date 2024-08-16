Выставка собак охотничьих пород пройдет в Барнауле

Принять участие в ней сможет любой желающий

16 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Такса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1149283

17 августа в барнаульском парке "Изумрудный" пройдёт краевая выставка собак охотничьих пород, организованная Алтайской краевой общественной организацией охотников и рыболовов (АКОООиР).

В выставке могут принять участие все желающие. Для регистрации участников необходимо связаться с организаторами по номеру +7 913 270-28-48.

Мероприятие начнётся в 10:00.