Выставку "Россия" будут изучать на уроках обществознания

Мероприятие проходило в течение восьми месяцев в Москве

10 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

Международная выставка-форум "Россия" будет представлена в новых учебниках по обществознанию, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Мероприятие проходило с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве, где показывали важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики.

Всего на выставку сходили 18,5 млн человек, а в павильон № 57, посвященный просвещению, заглянули более 1,3 млн посетителей.

"Дальше наш павильон, как и вся выставка-форум, продолжит существовать в формате Национального центра "Россия", где будут представлены все накопленные материалы. А подрастающее поколение увидит их на страницах новых учебников обществознания", – цитирует Кравцова ТАСС.