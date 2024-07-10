Выставку "Россия" будут изучать на уроках обществознания
Мероприятие проходило в течение восьми месяцев в Москве
10 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Международная выставка-форум "Россия" будет представлена в новых учебниках по обществознанию, сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Мероприятие проходило с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве, где показывали важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики.
Всего на выставку сходили 18,5 млн человек, а в павильон № 57, посвященный просвещению, заглянули более 1,3 млн посетителей.
"Дальше наш павильон, как и вся выставка-форум, продолжит существовать в формате Национального центра "Россия", где будут представлены все накопленные материалы. А подрастающее поколение увидит их на страницах новых учебников обществознания", – цитирует Кравцова ТАСС.
09:38:36 10-07-2024
Когда я училась в школе, мы тоже любили гулять на нашу ВДНХ. Как в музей, потому что ничего из этих "народных достижений" в свободной продаже не было. Детям в школах учить больше нечего?
09:49:26 10-07-2024
бред какой то
10:35:14 10-07-2024
Уж лучше бы придумали аналог октябрятам, пионерам и т.д. Воспитатели патриотизма.
12:00:41 10-07-2024
Гость (10:35:14 10-07-2024) Уж лучше бы придумали аналог октябрятам, пионерам и т.д. Вос... Так уже кучу подобия напридумывали: Юнармия, Орлята России, Движение Первых